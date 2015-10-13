Kapatılan Taksim metro durağı tekrar kullanıma açıldı

Asılsız bomba ihbarı nedeniyle 1,5 saat kapalı kalan Taksim metro istasyonu açıldı

DHA'nın haberine göre; saat 12.00 sıralarında polise Taksim Metro İstasyonu'nda bomba olduğu yönünde ihbar yapıldı. Bomba uzmanları, kapatılan istasyonda köpek eşliğinde arama yaptı. Yapılan arama sonucu ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

İstasyon saat 13.30 sıralarında tekrar ulaşıma açıldı. Bu arada İstasyon çevresinde polis önlem alırken bir görevli, "elektrik arızası" nedeniyle istasyonun kapatıldığını söyledi.