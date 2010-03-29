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Yaşam

Taksim-Maslak hattı 20 dakika!

İstanbul metrosu 20 dakikada alacağı Taksim-Maslak arasında 5 dakika 40 saniye aralıklarla sefer yapıyor.

29 Mart 2010 03:00

T24 - İstanbul metrosu 20 dakikada alacağı Taksim-Maslak arasında 5 dakika 40 saniye aralıklarla sefer yapıyor.

İstanbul metrosunda sinyalizasyon dönüşümü tamamlandı ve Taksim-Atatürk Oto Sanayi arası aktarmasız seferler başladı.

Aktarmasız seferler, ilk aşamada 5 dakika 40 saniye sefer aralığıyla kalkan ve bu mesafeyi 20-21 dakikada alan, 8'li dizi trenlerle yapılıyor.

Seferler, yeni satın alınan 92 vagondan hatta çalışabilir hale getirilen 64 tanesi ile başlatıldı. Hazırlık aşaması devam eden 28 yeni vagonla, yeni sinyal ekipmanları montajına başlanan eski 32 vagon dönüşümleri tamamlandıktan sonra hatta girecek.

Dönüşüm tamlandıktan sonra metroda çalışan vagon sayısı 124 adete çıkarılacak.

Bu arada, Şişhane-Taksim arası seferler bir süre daha ayrı olarak gerçekleştirilecek. Metro Haliç Köprüsü'nün bitmesi ile Unkapanı, Şehzadebaşı ve Yenikapı seferleri aktarmasız seferler biçiminde sisteme eklenecek.

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