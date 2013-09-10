Taksim İlkyardım cuma günü son kez hizmet verecek

İstanbul'daki Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bilinen yeni adıyla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi cuma günü son kez hizmet verecek.

Hastanenin 13 Eylül Cuma günü saat 17.00 itibariyle acil servis dahil tüm faaliyetler durdurulacak. Hastane temeli 2001 yılında atılan, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’nde inşa edilen Gaziosmanpaşa yerleşkesindeki yeni binasına taşınacak.

Sinan Bilgili'nin Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Yeni hastane 24 bin 826 metrekare alan üzerinde, 61 bin 607 metrekare kapalı alanı, 300 yatak sayısı, 100 poliklinik odası, 36 yoğun bakım yatağı ve 6 ameliyathanesi ile hizmete açılacak. Hasta odaları da 1 veya 2 kişilik olarak dizayn edildi. Ayrıca odalarda banyo, tuvalet, TV, buzdolabı ve refakatçi koltuğu bulunacağı belirtildi. Hastanenin yeni binasında 30 Eylül itibariyle poliklinik hizmetleri verileceği, Kurban Bayramı sonrasında da ameliyatlar yapılmaya ve yataklı servislerde hastaların kabul edileceği kaydedildi. Taksim'deki eski bina ise yıkılarak, mevcut yerinde 200 yataklı, 64 poliklinik odalı, 43 yoğun bakım yataklı ve 44 bin 950 metrekare alana yeni bir hastane binası yapılması planlanıyor.

'AVM yapılacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır'

Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarımızın haberlerinde yer alan eski bina yerine AVM yapılacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan farklı projeler Anıtlar Kurulu’na gönderilmiştir.

Taksim Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Taksim yerleşkesi, bulunduğu konum itibariyle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 3 kilometre, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ise 4 kilometre mesafededir. Gaziosmanpaşa İlçesindeki hastane ihtiyacının yanı sıra, hasta mağduriyeti yaşanmaması açısından, yeni hastane binasının yapılma sürecinde Taksim yerleşkesinin diğer hastanelere mesafesinin yakınlığı da dikkate alınmıştır" denildi.