Taksim ikinci bir faciadan şans eseri kurtuldu

T24

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PATLAMA SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER...

TURİST KAMERASINDAN PATLAMA ANININ İLK GÖRÜNTÜLERİ...

Büyük panik





Belindekini patlatamadı



Kan için akın





Fransa’dan geldi, yaralandı



DHKP/C operasyonu: 16 gözaltı





Başı koptu, bacakları parçalandı



Meydandaki 3. canlı bomba



Meydanda az insan vardı





Tanıklar anlatıyor



Ayrıntılar kamerada



Alınan bilgilere göre saldırganın polis minibüsüne yöneldiği ancak daha fazla ilerleyemeyeceğini anlayınca bombayı patlattığı iddia edildi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Taksim Meydanı’ndaki Çevik Kuvvet ekiplerinin bulunduğu noktaya dün sabah yaklaşan “canlı bomba”, içinde onlarca polisin bulunduğu Çevik Kuvvet otobüsüne girmek isterken engellenince, taşıdığı bombaların butonuna bastı. Uzun boylu, uzun saçlı teröristin omzundaki çantadaki bomba patladı ve 15’i polis 32 kişi yaralandı, terörist öldü. Saldırganın vücuduna bağladığı bomba ise patlamadı. Çantanın ipinin uzun olması, basıncın daha çok yere doğru yönelmesini sağladığı için patlamanın şiddeti az hissedildi. Ayrıca erken saatler olduğu için Taksim Meydanı’nın tenha olması da çok daha büyük bir facianın eşiğinden dönülmesini sağladı.Cumhuriyet Anıtı’nın karşısındaki su deposunun önünde bulunan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat görev yaptığı sabit noktada dün sabah 10.40’da bir patlama meydana geldi.Polis yetkililerinden alınan bilgiye göre, canlı bombanın Taksim Meydanı’na girişi ve eylem yaptığı ana kadar geçen süre saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı. Bu görüntülere göre, saldırgan, otobüs duraklarının bulunduğu yerdeki gazete bayiine uğradı ve bir şey sordu. Uzun boylu, uzun saçlı, beyaz bir pardösü giyen erkek terörist daha sonra İstiklal Caddesi’ne doğru yürüdü. Yol boyunca adres sorma bahanesiyle birkaç kişiyle konuştuğu belirlenen saldırgan bir süre sonra Çevik Kuvvet noktasına yöneldi. Bariyerlerle çevrili polis noktasına gelen saldırgan, Mini Cooper marka polis aracı ile Çevik Kuvvet otobüsünün arasına ilerledi.Polis otobüsüne binmek iisteyen terörist, polisler müdahale etmek istediği sırada bombayı patlattı. En yakındaki iki polis ciddi şekilde yaralanırken, saldırganın vücudu parçalandı, bacakları patlamanın olduğu yerde, belden üstü ise yaklaşık 5-6 metre ileriye savruldu. Saldırganın vücudunun bazı parçaları da, Taksim Anıtı başta olmak üzere etrafa dağıldı. Patlamada, 15’i polis olmak üzere 32 kişi yaralandı.Patlama sonrası meydanda büyük panik yaşandı. Polisler ikinci bir saldırı ihtimaline karşı silahlarına davranırken, havaya 7-8 el ateş edildi. Meydandaki vatandaşlar ve turistler de panik halinde ara sokaklara kaçmaya çalıştı.Saldırıda yaralananlar önce Taksim İlkyardım Hastanesi’ne götürülürken, durumu ağır olan bazı yaralılar ise başka hastanelere sevkedildi. İkinci bir bomba ihtimaline karşı Taksim Meydanı güvenlik kordonu altına alındı ve araç trafiğine kapatıldı.İnceleme sonunda, teröristin çanta ve beline sardığı iki ayrı plastik bombayla olay yerine geldiği anlaşıldı. Saldırganın bacaklara kadar inen çantanın içindeki bomba patlayınca yere doğru basınç yaptığı ve bu nedenle patlamanın etkisinin azaldığı belirtildi. Canlı bombanın belden aşağısı kısmı da bu nedenle yok oldu. Teröristin beline bağladığı ikinci bombanın patlamaması ise büyük bir faciayı önledi. Ateş almayan el butonu düzenekli patlamamış plastik patlayıcı olay yerinde bulundu.Polis noktasındaki otobüste büyük çapta maddi hasar oluşurken, çevredeki emniyet araçlarıyla, bazı iş yerlerinin camları da patlamanın şiddeti ve isabet eden şarapnel parçalarıyla kırıldı. Teröriste ait cesedin hemen yanında ise bir piknik tüpü ve tencere dikkat çekti. Bu eşyaların görev yapan polislere ait olduğu anlaşıldı.Patlamada ağır yaralanan çevik kuvvet polisleri Halil Keskinbıçak ile Muzaffer Aslan Şişli Etfal Hastanesi’nde ameliyata alınırken hayati tehlikeyi atlattıkları belirtildi. Yaralı polislere kan vermek için çok sayıda polis memuru ve vatandaş da hastaneye geldi.Saldırıda bacağından yaralanan Gülden Güngör (24), Dr. Siyami Ersek Hastanesi’nde ameliyata alındı. Güngör’ün Fransa’dan geldiği ve Taksim’e babası Ali Güngör’le birlikte aışveriş için gittikleri öğrenildi.Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Sami Özverel, patlamanın ardından yere yattığını belirterek, “Başımdan kan akmaya başladığını gördüm ve ayağımda bir ağrı hissettim. Bomba sesiyle beraber insanların sıçradığını, camların parçalandığını gördüm” diye konuştu.Bu arada Taksim Meydanı öğle saatlerinden itibaren araç trafiğine açılırken, ekipler anıtın etrafında çalışmalarını sürdürdü. Patlama sonucu parçalara ayrılan saldırganın cesedi de görevlilerce toplanarak cenaze torbasına konuldu. Eylemcinin cesedi daha sonra Adli Tıp Kurumu cenaze nakil aracına konularak morga gönderildi.İstanbul’un çeşitli semtlerinde terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa, Maltepe ve Ümraniye’de belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlarda yakalananların üzerlerinde ve adreslerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.Polislere saldıran canlı bomba patlamada feci şekilde can verdi. Saldırganın başı gövdesinden ayrılarak uzağa fırlarken, baçak kısmı da parçalanarak çevreye saçıldı.Son 11 yılda Taksim Meydanı’nda polise üçüncü ‘canlı bomba’ saldırısı yapıldı. 27 Mart 1999’da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı otobüsler ile bir panzerin beklediği yerde, terörist üzerindeki bombayı patlatmış, saldırıda 3’ü polis memuru 10 kişi yaralanmıştı.Diğer saldırı 10 Eyül 2001’de Gümüşsuyu Çevik Kuvvet bekleme noktasına yapılmış, 2 polis şehit olmuş, 13 polis ve 7 vatandaş yaralanmıştı.Şehirlerdeki bazı kanlı saldırılar* 17 Temmuz 2005: Kuşadası’nda bir minibüste patlayan bomba sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.* 22 Mayıs 2007: Ankara Anafartalar Çarşısı’ndaki intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybederken 91 kişi yaralandı.* 10 Haziran 2007: Bakırköy’de bir bankın altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 14 kişi yaralandı.* 28 Temmuz 2008: İstanbul Güngören’de bomba patladı, 5’i çocuk 17 kişi öldü, 100’den fazla kişi yaralandı.* 8 Haziran 2010: İstanbul Küçükçekmece’de Çevik Kuvvet polislerini taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi, 15 kişi yaralandı.* 22 Haziran 2010: İstanbul Halkalı’da askerleri taşıyan otobüse bombalı saldırı oldu, 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.Patlama erken sayılacak bir saatte oldu. Canlı bomba 10.40’da eylemi gerçekleştirirken, saatler geri alınmasaydı bomba 11.40’da patlayacaktı. Bu durumda saldırı daha geç olacağı için meydana gelen insan sayısı daha fazla olacaktı.Kulakları sağır eden bir ses!Ahmet Keskin (Büfe çalışanı): “Önce tüp patladı zannettik. Bizim binadaki camlar dökülmeye başlayınca biz de dışarı çıktık. Herkes sağa sola koşturuyordu. Polisler bağırıyordu.”Serkan Nur: “Patlamanın olduğu yere çok yakındım. Bir polis memurunu havada uçarken gördüm. Çok kuvvetli bir patlama oldu. Kulakları sağır edecek bir ses oldu. Polisler hemen şüpheli gördükleri birini yakalayıp ekip arabasına aldı.”Vahit Yazıcı (Büfeci): “Patlama sonrası dükkâna turistler geldi. Şoka girmişlerdi. Bir tanesi eşini arıyordu. Çok fazla kişi yoktu o saatte. Daha çok turistler geziniyordu.”Erdoğan Iğdır: “İkinci bir kişi vardı. Ellerinde valiz gibi birşey vardı. Önce polislerle tartıştılar. Sonra patlama oldu. Polisler eylemcilerden birini ayağından vurdu.”Saldırının yapıldığı noktaya en yakın MOBESE kamerası İstiklal Caddesi girişinde bulunuyor. Yüksek çözünürlüklü (HD) kayıtlar da yapan kameralardaki görüntüler dün bir vinç vasıtasıyla bilgisayarlara aktarıldı. HD kameralar çok uzaktaki kişiyi bile eşkali belirlenecek şekilde görüntülüyor...