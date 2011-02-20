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Yaşam

Taksim haziranda kapanacak!

Topbaş, Taksim’de çevre düzenleme çalışmalarına haziran ayında start verileceğini açıkladı.

20 Şubat 2011 02:00

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, Taksim’de çevre düzenleme çalışmalarına haziran ayında start verileceğini belirterek, “Trafiği yeraltına almak suretiyle meydanı ön plana çıkaracağız” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, önümüzdeki haziran ayında Taksim’de, çevre düzenlemesi çalışmasına başlamayı hedeflediklerini söyledi. Topbaş, “Taksim’de trafiği yer altına almak suretiyle meydan anlayışını orada etkili olarak hissettirmek istiyoruz.” dedi.

Topbaş, dün Esenler’deki Dörtyol Meydanı’nda yapılacak düzenleme ve alt geçit projesi inşaatıyla ilgili incelemede bulundu. Burada gazetecilere açıklama yapan Topbaş, bütün yerleşim alanlarında meydan oluşturma çalışması başlattıklarını belirterek, Esenler’e de seçim öncesi güzel bir meydan kazandırma çalışması yapacaklarını belirtti.


“Üsküdar sıkıntılı”

“Yaklaşık 5.5 yıldır Marmaray Projesi nedeniyle bazı yerleri kapalı olan Üsküdar’da durum nedir?” sorusunu Topbaş, Marmaray’ın oradaki istasyonda arkeolojik çalışmalar nedeniyle kazı ve inşaat süresinin uzadığını belirterek, şunları söyledi:

“Maalesef Üsküdar’da çalışma birkaç yıldan beri sürüyor ve 2013’e kadar sıkıntı olacak. Burada trafiği by-pass edecek bir düzenleme yapıyoruz. O çalışmayı devreye soktuğumuz zaman trafik sıkıntısı ortadan kalkacak. Aynı şekilde Taksim’de, haziranda çevre düzenlemesi çalışmasına başlamayı hedefliyoruz. Taksim’de trafiği yer altına almak suretiyle meydan anlayışını orada etkili olarak hissettirmek istiyoruz.”

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