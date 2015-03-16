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'Taksim gösteri yeri değil' diyen Vali Şahin’e DİSK’ten 1 Mayıs yanıtı

İstanbul Valisi, 'Taksim toplantı ve gösteri yapılabilecek yerlerden biri değil' demişti

16 Mart 2015 16:18

İstanbul Valisi Vasip Şahin’in 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanamayacağı yönündeki sözlerine yanıt gecikmedi. DİSK Genel Başkanı Kani Beko “emekten, mücadeleden yana olanların adresleri Taksim olmalıdır” dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında Hakan Çelik’in programında 1 Mayıs kutlamalarının Taksim’de yapılmasıyla ilgili soruya “Toplantı ve gösteri yapılabilecek yerler belli. Taksim bunlardan biri değil. O konuya çok girmek istemem” yanıtını verdi.

 

DİSK: Adresimiz Taksim’dir

 

Valiye yanıt ise gecikmedi. BirGün’ün haberine göre İstanbul  Valisi’nin “Taksim 1 Mayıs alanı değildir’’ sözlerini değerlendiren DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Mart sonunda  genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nu toplayacaklarını, burada ana gündem maddesi olarak 1 Mayıs’ı gündemlerini  alacaklarını belirtti.

Konuyla ilgili resmi açıklamalarını o tarihlerde açıklayacaklarını ifade eden Beko şöyle konuştu:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin  1 Mayıs alanı ile ilgili vermiş olduğu bir karar var ve bu karar doğrultusunda  1 Mayıs 1977’de katledilen 37  işçimizin anısına DİSK ve KESK’in 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama hakları vardır. İşçilerimiz 1977’de katledilen işçi arkadaşları anmak, emek mücadelelerini sürdürmek ve sözlerini söylemek için 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak istiyorlar. İstanbul  Valisi’nin bizlere göstermiş  olduğu alanlar ve adresler  işçilerimizin kanının döküldüğü alanlar değildir bu nedenle  emekten mücadeleden yana olanların adresleri Taksim olmalıdır. Dilerim görüşerek, konuşarak 1 Mayıs’ı demokratik bir şekilde yan yana omuz omuza Taksim’de kutlarız.’’

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