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Ankara’da gösteriler Tunalı Hilmi Caddesi ve Kuğulu Park'ta

Ankara Kızılay’da güvenlik önlemi alan polis, direnişçileri meydana sokmadı. Kızılay’a giremeyen direnişciler, Tunalı Hilmi Caddesi ve Kuğulu Park'ta toplandı

07 Haziran 2013 02:28

Gezi Parkı direnişine destek için Kuğulu Park’ta toplanan binlerce kişi, Taksim Meydanı'ndaki gibi renkli görüntüler oluşturdu. Park içinde çadır kuran göstericilere yoldan geçenler de korna çalarak destek verdi. Bu arada göstericiler trafiği kapatmak isterken, bir grup ise pankartlar açıp “lütfen trafiği kapatmayın” şeklinde uyarılarda bulundu.

 

CHP milletvekilleri alanda

 

CHP milletvekilleri Oktay Ekşi, Süheyl Batum, Emine Ülker Tarhan, Aylin Nazlıaka’da direnişe destek verdi. Milletvekilleri Süheyl Batum ile Aylin Nazlıaka, “lütfen trafiği açın” pankartı taşıyarak göstericileri yolu kapamamaları konusunda uyardı. Bu arada bazı vatandaşların evlerinde yemek ve sandviç yaparak göstericilere getirdikleri görüldü. Bazı göstericiler vuvuzela çalarak, Tunalı Hilmi Caddesi boyunca yürüdü. Toplanan kalabalığa rağmen önceki günlere göre etrafta daha az sayıda polis olduğu görüldü.

Kuğulu Park’taki kalabalık da saat 21:00’den sonra Kızılay’a doğru harekete geçti. Grup 22:00 sularında Kızılay'a ulaştı. Kızılay'da polisler kontrolü uzaktan sağladı. Meydanda panzer ya da TOMA görünmedi.

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