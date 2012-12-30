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Yaşam

Taksim esnafının 'kutlama' üzüntüsü

Mağaza sahibi, Tokgöz: Ben dahi işe gitmekte zorlanırken, müşteri alışveriş için Taksim'e gelemez

30 Aralık 2012 15:57

Yaya çalışmaları nedeniyle Taksim'de bu yıl yeni yıl kutlamalarının yapılmaması, yılbaşı gecesi, cirosunu katlayan esnafta hayal kırıklığı yarattı.
 
Araç trafiğine kapatılan Cumhuriyet Caddesi'nde hediyelik eşya mağazası bulunan Mesut Tokgöz adlı vatandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi dahi işe gitmekte zorlanırken, müşterilerin alışveriş için Taksim'e gelmeyeceğini söyledi.

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'İnşaatta yılbaşı mı kutlanır'


Cirolarının yüzde 90 oranında düştüğünü belirten Tokgöz, ''Bu yıl Taksim'de kutlama yapılmaması bizi üzdü. Yılbaşı satışlarımızın belirgin şekilde yükseldiği günlerdi. Ancak bu sene Taksim'de yılbaşı yok. İnşaatta yılbaşı mı kutlanır?'' dedi.


'İşlerimiz yüzde 80 düştü'


Restoran işletmecisi Murat Yontürk de yılbaşı gecesi için umutsuz olduklarını ifade ederek, ''Bu yılbaşı için bir kazanç beklemiyoruz. İşlerimiz geçen seneye nazaran yüzde 80 civarında düştü. Bir an önce çalışmaların bitmesini bekliyoruz'' şeklinde konuştu.

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