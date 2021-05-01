Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı.

İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı. Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor. Önlemler kapsamında, K-9 bomba arama köpekleri meydan ve çevresinde arama yaptı.

Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı ile Gezi Parkı polis barikatlarıyla çevrelendi ve anıtın bulunduğu alan yaya trafiğine kapatıldı. Park ve çevresinde polis ekiplerine ait gözetim ve nöbet noktaları oluşturuldu. Çevik kuvvet ekipleri meydan ve çevresine konuşlandırıldı.

Öte yandan M2 Yenikapı - Hacıosman metro istasyonunun Taksim, Şişhane ve Osmanbey istasyonları kapatıldı.