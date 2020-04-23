Taksim’de Cumhuriyet Anıtı önünde 23 Nisan töreni 

Taksim’de Cumhuriyet Anıtı önünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Mensubu Aysun Çelikler ve ilçe millî eğitim müdürleri katıldı.
Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.
Siyasi parti temsilcileri de Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sundu. Tören hatıra fotoğrafı çekilmesinin sonrasında son buldu.
Törene katılanların yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle maske taktığı ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat ettikleri görüldü.