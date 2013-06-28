Taksim Dayanışması sözcüsü Tayfun Kahraman Gaziantep'e sürüldü

Gezi Parkı olaylarının sembol sivil toplum örgütü olan ve 120’nin üzerinde dernek, oda ve kuruluşun oluşturduğu Taksim Dayanışması’nın sözcülüğünü yapan İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman, Gaziantep'e gönderildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nda uzman olarak çalışan Kahraman, kendisine dün tebliğ edilen bir yazıyla Gaziantep Koruma Kurulu'nda görevlendirildi.

Olayı Twitter’daki hesabından doğrulayan Kahraman, ''Bir ay süreyle Antep'te geçici görevlendirildim. Twitter'a yansıyan haberler doğrudur. Bi ay süreyle Antep'te görev yapacağım'' diye açıklama yaptı.