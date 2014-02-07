Taksim Dayanışması: Savcı, AKP İstanbul İl Başkanı'nın talebini emir telakki etmiş

Gezi eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianamede üyeleri hakkında da ceza istenen Taksim Dayanışması, iddianameyle ilgili basın duyurusu yayınladı. Taksim Dayanışması açıklamada, “Basında yer alan haberlerde, binlerce gencimize yapılmaya çalışıldığı gibi Taksim Dayanışması temsilci ve bileşenlerine de keyfi, hukuksuz bir biçimde suç isnat edildiği, AKP İstanbul İl başkanlığının talebinin neredeyse emir telakki edildiği anlaşılmaktadır” ifadesine yer verdi.

Gezi olaylarıyla ilgili 26 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Hazırlanan 6 sayfalık iddianamede Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Mücella Yapıcı ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" ve "Görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından 7,5 yıldan 29'ar yıla kadar hapis cezası istendiği öğrenilmişti.

Taksim Dayanışması, “iddianameyi hazırlayan savcılığın, Taksim Dayanışması’ndan ve Gezi sürecinden ‘suç ve suç örgütü’ çıkarma telaşı içinde olduğunu” savundu. Dayanışmanın açıklamasında şu ifadelere yer alıyor:

'Taksim Dayanışması'ndan suç örgütü çıkartamazsınız'

“Öncelikle; 19-20’li yaşlarında gençlerimizin Başbakan teşviki ile ‘destan yazdığı’ söylenen polis şiddeti ile öldürüldüğü, gözü yaşlı annelerin bu acılara dayanamayıp oğullarının peşinden gittiği, dünyanın en büyük adalet saraylarında, öldürülen, yaralanan, tutuklanan çocuklarımız için bulunamayan adaletin temel alındığı bir ortam ve sistemde, ’iddianamelerde talep edilen hapis cezası’ ya da diğer yaptırımların bizim gözümüzde hiçbir önem taşımadığı bilinmelidir.

Bu nedenle, Taksim Dayanışması’ndan suç örgütü çıkarmaya çalışarak kendi hukuksuzluklarının üzerini örtmeye çalışanlara açıklıkla ve bir kez daha sesleniyoruz:

Bu çabanız, hukuksal olarak dayanaksız olduğu gibi tarihsel olarak da anlamsızdır. Zira dünyanın yargıladığı yolsuzluk, hırsızlık, talan ve polis şiddetinin sorumlularını yargılamamak için her türlü hile ve hukuksuzluğa başvurarak tarihe ve insanlığa karşı suç işlemeye devam edilirken;

'Gezi yargılanamaz'

Kent yağması ve talanına, insanları bunaltan baskıcı-otoriter yönetim anlayışına karşı somut ve haklı talepleri; parkımı yıkma, özel hayatıma karışma, kentimi yağmalama, çok bağırma, sesimi duy, saygı göster ve taleplerimizi karşıla haykırışı, yargılanamaz!

Ülkemiz demokrasi tarihinde ortadan kaldırılamayacak bir iz bırakan; gençlerin yaratıcı zekâsı, annelerin kucaklayan şefkati, işçilerin emekten gelen gücü, kadınların gür sesi, LGBTİ bireylerin biz de varız çığlığı, yaşlıların yeniden canlanan hayat enerjisi, yargılanamaz!

Gençlerin, kadınların coşkulu katılımını, barışçıl, kararlı ve direngen yüzü bu ülkenin onurlu ve cesur gençlerini öldüren ve yaralayanların ve o faillere emir verenlerin yargılanması ve kimyasal bir silah olan ‘biber gazı’nın yasaklanması talebindeki ısrar yargılanamaz!

Taksim başta olmak üzere ülkemizdeki tüm meydanlarında ve kamusal alanlarında toplantı ve eylem yasaklarının son bulması talebi yargılanamaz!”

Hiçbir yargılamanın ya da mahkeme kararının bu tarihsel gerçekliği değiştirme şansı bulunmuyor. Gezi ve Haziran direnişi bu ülkenin aydınlık geleceği için umuttur; demokrasi ve özgürlük talebindeki kararlılığın tarihsel kanıtıdır.

Halen cezaevlerinde tutulan ve dayanaksız iddianamelerle yargılanmaya çalışılan binlerce gencimizin haklılığı, meşruluğu ve kaybettiğimiz gençlerimizin acısı ve mücadelelerinin gururu kadar da berraktır.

Bizler Taksim Dayanışması olarak; 2012 Şubatında ilk toplantımızı yaptığımız andaki taleplerimizin de, Gezi parkındaki ağaçların kesildiği, çadırlarımızın yakıldığı günlerdeki tepkimizin de, gencecik çocuklarımıza kıyan polis şiddetinden hesap soran tutumumuzun da, parklarda, meydanlarda, sokaklarda özgürlük, demokrasi ve insanca yaşam talep eden milyonların taleplerinin de kararlılıkla arkasındayız."