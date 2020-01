Taksim Dayanışması: Bugün bizi Gezi Parkı'na sokmuyorlar ama yarın devran değişecek

Gezi Parkı olaylarının 2. yılında bazı gruplar İstiklal Caddesi'nde toplanarak ellerindeki karanfil, pankart ve dövizlerle Gezi Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Çevik kuvvet ve TOMA'lar Fransız Konsolosluğu önünde kalabalığın önünü kesti; geçişlere izin vermedi. Bunun üzerine kalabalıktan bazıları sloganlar eşliğinde oturma eylemine başladı. Burada bir açıklama yapan Taksim Dayanışması'ndan Mücella Yapıcı, "Bugün bizi Gezi'ye sokmayabilirsiniz, ama unutmayın gün gelecek devran dönecek, hesap verecekler" dedi. Burada bir süre oturma eylemi yapan grup daha sonra dağıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Gezi Parkı direnişinin ikinci yılı nedeniyle parkta bir anma etkinliği düzenlemek isteyen Taksim Dayanışması üyeleri, İstiklal Caddesi'nde toplanarak yürüyüşe geçti. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı yürüyüş kolunun en önünde "Her yerdeyiz" yazılı bir pankart taşınırken, "Her yer Taksim, her yer direniş", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları atıldı, hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek anıldı.

Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı Alper Taş ile şarkıcı Ferhat Tunç'un kortejin ön saflarında yer aldığı görüldü.

Grup Fransız Konsolosluğu önüne geldiğinde buraya konuşlanmış olan polis tarafından durduruldu. Çok sayıda çevik kuvvet polisi tarafından meydana çıkan yol kapatılırken, oturma eylemine başlayan grubun bulunduğu yere TOMA'lar da getirildi.

Grup oturma eylemine başladıktan sonra, Taksim Dayanışma'dan Mücella Yapıcı, Beyza Metin ve Ali Çerkezoğlu ile Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan kısa konuşmalar yaptılar. Mücella Yapıcı, " Bugün bizi Gezi'ye sokmayabilirsiniz, ama unutmayın gün gelecek devran dönecek, hesap verecekler" dedi.

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ın "Benim 15 yaşındaki çocuğum senin itibarını sıfıra indirdi, bu da sana dert olsun" sözleri ise eyleme katılanlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Kalabalık saat 14.00 sıralarında eyleme son vererek İstiklal Caddesi ara sokaklarına dağıldı. Polisin İstiklal Caddesi girişindeki bekleyişi ise sürüyor.