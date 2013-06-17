Sendikalar: Taksim'e yürüyeceğiz; Valilik: Müsaade etmiyoruz

Hükümetin Gezi Parkı protestolarına yönelik tutumunu protesto etmek için Taksim Dayanışması'nın bileşenlerinden de olan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) bugün Türkiye genelinde genel greve gitti. Saat 16.00'da Taksim'de yürüyüş için çağrı yapılırken İstanbul Valiliği, yürüyüşe müsaade etmeyeceklerini açıkladı.

Sendika ve meslek örgütlerinin yaklaşık 800 bin üyesi iş bıraktı. Hastanelerde acil servisler dışında hizmet verilmiyor. İş bırakan sendika ve meslek örgütleri İstanbul ve Ankara'da yürüyüş düzenliyor. Ankara'da Kolej'de toplanan sendikalar Kızılay'a yürüme kararı almışlardı. Fakat polisin Kızılay'a yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıklaması ile sendikalar Kızılay'a yürüme kararından geri döndü.

Taksim Dayanışması da twitter'daki resmi hesabından DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve Diş Hekimleri Odası'nın saat 16.00'da Tünel ve Şişli DİSK binası önünden Taksim Meydan'a yürüyeyeceğini açıkladı.

Valilik: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul Valiliği, çağrı ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak saat 16:00'da Taksim Meydanı'nda toplanma çağrısının yasal olmadığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Legal ve illegal bazı oluşumların bugün saat 16:00'da Taksim Meydanı'nda toplanılması yönünde çağrılarda bulundukları görülmektedir.

Taksim Meydanı ve çevresinde sağlanmış olan huzurlu ortamın sürdürülmesini engellemeye matuf bu tür çağrılar yasal değildir. Taksim Meydanı'nda yasal olmayan toplanmalara bundan sonra da müsaade edilmeyecektir."