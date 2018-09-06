Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki bayrak direğini kırdılar

Taksim Meydanı’nda binlerce yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Cumhuriyet Anıtı'nda heykelin tuttuğu bayrağın direği kırıldı. Heykele zarar veren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Taksim Meydanı’na 1928 yılında yaptırılan ve binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret akınına uğrayan, Atatürk ve silah arkadaşlarının bulunduğu Cumhuriyet Anıtı’nda ilginç bir detay vatandaşların dikkatini çekti.

Anıtta bir heykelin tuttuğu bayrağın direğinin kırıldığı fark edildi.

Heykele zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla polis çalışma başlattı.