Taksim Camisi'nin temeli atıldı

Taksim Camisi için ilk kazma bugün vuruldu. Temel atma töreni, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem’in katılımıyla düzenlendi.
Taksim'e yapılacak cami için, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan onay verilmişti.
Çevik kuvvet taşındı
Caminin yapımını üstlenen kişiye ait iş makineleri, beton kazıkların çatılması için çalışmalarını sürdürürken, yıllardır tarihi Maksem'in arkasındaki boş alana konuşlandırılan Çevik Kuvvet Ekiplerinin, alanı tamamıyla boşaltma faaliyetleri de sürüyor.
Çevik Kuvvet'e ait araçlar, caminin inşa edileceği yerden çıkartılarak Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yanındaki otoparkın alt tarafında hazırlanan yeni noktaya taşındı.
Çevik Kuvvet timlerinin barındığı konteynerlerin ise önümüzdeki günlerde başka bir yere nakledileceği öğrenildi.