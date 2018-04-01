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Taksim Camii'nin kaba inşaatının yüzde 85'i tamamlandı

Caminin bu yıl ibadete açılması planlanıyor

01 Nisan 2018 14:02

Taksim'de bir yıl önce temeli atılan camide kaba inşaatın yüzde 85'i tamamlandı.

Kubbe üzerinde hazırlanan tahta iskelelerin üzerine beton dökülmesiyle caminin üzeri kapanacak ve kaba inşaat tamamlanmış olacak.

Caminin bu yıl ibadete açılması planlanıyor.

Yapımına bir yıl önce başlanan Taksim Camii inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kaba inşaatının yüzde 85'in tamamlandığı camide inşa çalışmaları kubbe bölümünde yoğunlaşmış durumda. İskele sistemi tamamlanmak üzere olan kubbeye önümüzdeki günlerde beton dökme işlemi yapılacak.

Bu amaçla yoğun bir çalışmanın sürdüğü caminin kubbesinde onlarca işçi aynı anda çalışıyor.İnşaatın bir sonraki aşamasında minarelerin yapılması için start verilecek. Caminin altında 4 kat otopark bulunacağı belirtildi.

Giriş katı kültür merkezi olarak yapılması planan caminin 2018 yılı içinde ibadete açılması planlanıyor.

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