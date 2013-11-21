Taksim Alman Hastanesi’nin de aralarında bulunduğu 6 hastane satışa çıkarıldı

2011 yılında aralarında ünlü Taksim Alman Hastanesi’nin de olduğu Universal Hastaneleri’ne ortak olan yabancı konsorsiyum yıl sonuna kadar Türkiye’den ayrılacak. Uzun süredir hastanelerin yönetimi konusunda büyük sorunlar yaşayan konsorsiyum ve hastane ortaklarından Universal Hastanelerinin kurucusu Doktor Azmi Ofluoğu hastaneleri satın alacak şirket arıyor.

Burak Coşan'ın hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, 6 aydır çalışanların da maaşlarını ödeyemeyen şirket, çalıştıracak doktor bulmakta zorluk çekiyor. Maaşlarını alamayan birçok çalışan da şirket dava açarak haklarını talep ediyor. Universal Hastanelerinin kurucusu Doktor Azmi Ofluoğlu’nun da ortak olduğu 6 hastanenin satılık olduğunu ifade eden şirketin CEO’su Esat Erkuş, yabancı ortakların bu yatırımlarından zarar ederek çıkmayı göze aldığını söyledi. Ortaklık sonrası işlerin hep ters gittiğini dile getiren Erkuş, ADM Capital, PGGM ve Dünya Bankası kuruluşu olan IFC’nin hastaneler için 200 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini belirtti. Erkuş, “2016 yılına kadar Türkiye’de kalacaklardı. Ancak olmadı. 2013 sonunda konsorsiyum hastanelerden çıkmış olacak” dedi.

'Taksim Alman Hastanesi amiral gemimiz'

Ttoplamda 11 hastanesi bulunan Universal Grubu’nda 5 hastanenin Azmi Ofluoğlu’na ait olduğunu söyleyen Erkuş, 6 hastanede ise yabancı konsorsiyum ve Ofluoğlu’nun ortaklığının bulunduğunu belirtti. Erkuş, “Azmi Ofluoğlu hastaneler için yeni yabancı ortaklar alıyor. 200 milyon dolar verecek bulunursa hastaneleri komple devrederiz. Görüşmeler yapıyoruz. Amacımız komple devretmek. Tek tek de satabiliriz. En geç 15 Aralık’ta bu iş bitecek” dedi. Konsorsiyumun, Taksim Alman Hastanesi, Universal İtalyan Hastanesi, Universal Çamlıca Hastanesi, Ege Sağlık Hastanesi, Universal Manisa ve Universal Kuşadası hastanelerinde yer aldığını anlatan Erkuş, “Taksim Alman Hastanesi amiral gemimiz. Arazi de Alman Devleti tarafından hastane olması karşılığında verilmiş. Başka bir şey yapılamaz” dedi.

4 hastane kapalı

Azmi Ofluoğlu’na ait beş hastanenin dördünün geçici olarak kapandığının altını çizen Erkuş, “Ofluoğlu’na ait Diyarbakır Universal, Malatya Universal, Konya Ereğli Universal, Kadıköy Vatan Hastanesi ve Aksaray Vatan Hastanesi bulunuyor. Şu anda sadece Aksaray Vatan Hastanesi faaliyette. Diğer hastanelerde doktor sayısı azaldı ve mesul müdürler istifa etti. O yüzden lisanslar geçici olarak askıya alındı. Eğer Ofluoğlu isterse hemen hastaneleri açabilir. Mesul müdür ataması ve doktor işe alması halinde hemen hastaneleri faaliyete geçirebilir” diye konuştu.

Maaşları ödenmiyor

UNOVERSAL Yatırım Sağlık A.Ş.’de çalışan bir yönetici de işten maaşını alamadığı gerekçesiyle ayrılanlar arasında. İsmini vermek isteyen eski yönetici, 5 aylık maaşının ödenmediğini ve şirkete dava açtığını ifade etti. Çamlıca’daki hastanede doktor kalmadığını belirten eski yönetici, “Şirket yetkilileri yaklaşık 2 ay önce bizleri topladı. Maaşları ödeyemeyeceklerini, isteyenlerin ayrılabileceğini bildirdiler” dedi.

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