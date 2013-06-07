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Taksim 11. güne sakin uyandı

Türkiye’nin dört bir yanına yayılan Gezi Parkı protestolarının başını çeken Taksim Meydanı, 11. güne sakin bir şekilde uyandı

07 Haziran 2013 12:23

Gezi Parkı protestolarının merkezi olan Taksim Meydanı, 11. güne sakin uyandı. Gece düzenlenmesi düşünülen konserlerin iptal edildiği meydanda, sabaha kahvaltı ve temizlikle başlayan göstericilerin sayısı, yavaş yavaş artıyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Afrika ziyaretlerini tamamlayarak Türkiye’ye döndüğü gece, Taksim’de olaysız geçti.

Son günlerce bir karnaval havasına bürünen Taksim’de, dün gece ünlü sanatçıların katılmasının beklendiği konserler, protesto gösterilerinde hayatını kaybedenleri anmak için iptal edilmişti. Meydandaki göstericiler, gece anma törenleri düzenlendikten sonra çeşitli faaliyetlerine devam etti.

Göstericilerin kitap, şiir okuyarak ve şarkı söyleyerek vakit geçirdiği Taksim Meydanı’nda sabaha karşı birçok kişi çadırına ve uyku tulumlarına çekildi. Sabahın ilk saatlerinde ise ilk önce temizlik çalışmaları, ardından kahvaltı başladı. Göstericiler aynı zamanda gün içinde kullanacakları yeni pankartları hazırladı.

Meydandaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

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