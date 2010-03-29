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Yaşam

Taksim - Oto sanayi artık 20 dakika

İstanbul metrosunda sinyalizasyon dönüşümü tamamlanarak, Taksim-Atatürk Oto Sanayi arası aktarmasız seferler başladı.

29 Mart 2010 03:00

 T24- İstanbul metrosunda sinyalizasyon dönüşümü tamamlanarak, Taksim-Atatürk Oto Sanayi arası aktarmasız seferler başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Taksim-Atatürk Oto Sanayi arası başlayan aktarmasız seferler, ilk aşamada 5 dakika 40 saniye sefer aralığıyla kalkan ve bu mesafeyi 20-21 dakikada alan, 8’li dizi trenlerle yapılıyor.

Aktarmasız seferler, yeni satın alınan 92 vagondan, hatta çalışabilir hale getirilen 64 tanesi ile başlatıldı. Hazırlık aşaması devam eden 28 yeni vagonla, yeni sinyal ekipmanları montajına başlanan eski 32 vagon dönüşümleri tamamlandıktan sonra hatta girecek. Dönüşüm tamlandıktan sonra metroda çalışan vagon sayısı 124 adete çıkarılacak.

Bu arada, Şişhane-Taksim arası seferler bir süre daha ayrı olarak gerçekleştirilecek. Metro Haliç Köprüsü nün bitmesi ile Unkapanı, Şehzadebaşı ve Yenikapı seferleri aktarmasız seferler biçiminde sisteme eklenecek.

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