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Yaşam

Taksim - Kabataş fünikülerinde ölüm

7 metreden fünikülerin havalandırma sisteminde düşen liseli genç hayatını kaybetti

06 Nisan 2013 01:12

Kabataş füniküler tramvay durağının karşısında saat 19.30 sıralarında 5 arkadaşıyla birlikte havalandırma sisteminin yanında oturan ve burada arkadaşlarıyla şakalaşan Masum B. (16) mazgal demiri olmayan boşluktan aşağı düştü. Yaklaşık 7 metrelik mesafeden zemine çakılan liseli genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boşluğa inen sağlık ekipleri, Masum B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Acı haberi alan Masum B.'nin ailesi ve yakınları da kısa sürede olay yerine geldi. Hayatını kaybeden gencin yakınları gözyaşlarına boğulurken, annesi baygınlık geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılacak detaylı incelemelerin ardından cesedin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılması bekleniyor.

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