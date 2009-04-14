Taksilerde navigasyon zorunlu oldu

90 bin takside yol haritası zorunlu olacak, benzinden tasarruf sağlanacak.



Avrupa Birliği (AB) uyum yasalarına göre yeniden düzenlenen Karayolları Trafik Kanunu ile taksilerde yol haritası (navigasyon) kullanımı zorunlu hale geldi. Türkiye genelinde yaklaşık 90 bin, İstanbul'da 18 bin taksi, bu yıldan itibaren yol haritası takmak zorunda olacak. Yol haritası olmayan taksiler ise trafiğe çıkamayacak. Navigasyon kullanımı zorunluluğu ile taksiciler müşterilere, "o adresi bilmiyorum" demenin yanı sıra, müşterileri uzun yoldan götürüp, fazla ücret alamayacak. Türkiye'de pazara giren Amerikalı Garmin, 81 ilin adres bilgisinin yanı sıra, İstanbul'da otel, hastane, restaurant, benzin istasyonu, cadde ve sokaktan oluşan yaklaşık 300 bin noktanın detayını çıkardı. Uydu görüntüleri yardımı ile 81 ili kapsayan ayrıntılı haritalarla taksiciler, yolcuları dolaşmadan adrese götürebilecek.



Türkiye pazarına 2007'de girdiklerini söyleyen Garmin'in Türkiye Direktörü Cem Baytekin, sadece Türkiye haritası değil, Amerika, Ortadoğu, Avrupa ve Çin haritalarını da ilk kez pazara sunduklarını açıkladı. Özellikle yurt dışına çıkacak olan kişilerin bu yol haritalarını tercih ettiğini söyleyen Baytekin, ayrıca cihazın elde de kullanılabildiğini belirtti. Baytekin,"Özellikle turistler büyük ilgi gösteriyor" dedi. Türkiye'de 3'ü dünya markası olmak üzere 7-8 navigasyon markasının olduğunu söyleyen Baytekin, 20 bin adet olduğu tahmin edilen iç piyasanın yüzde 50'sine sahip olduklarını tahmin ettiklerini söyledi.



Kaza ve yol çalışmasını da haber veriyor



AB ülkelerinde 2004'den beri uygulanan taksilerde navigasyon kullanım zorunluluğunun, Karayolları Trafik Kanunu'nun AB yasalarına göre yeniden şekillenmesi ile 2009'dan itibaren Türkiye'de de zorunlu hale geldiğini belirten Baytekin, bu sayede nüfusu 15 milyona ulaşan İstanbul'da taksicilerin sokak sokak adres aramak zorunda kalmayacağını söyledi. AB direktifi ile zorunlu olan navigasyon cihaz satışında taksicilerle çalışacaklarını söyleyen Baytekin, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan taksilerle çalışmaya başladık. Bu artarak devam edecek. Şu anda oteller, restaurantlar, benzin istasyonları, cadde ve sokaklardan oluşan 300 bin noktanın adres bilgisini sunuyoruz. İnsanlar sadece adres değil, en yakın yerde hastane veya benzin istasyonu da arayabilir. Bu konuda da navigasyondan yardım alabilmek mümkün" dedi.



Özellikle İstanbul'da sürekli yapılan kazı çalışmaları ve yol değişikliklerine karşı cihazın 3 ayda bir ücretsiz olarak güncellendiğini söyleyen Baytekin, "Bazı cihazlarımızda FM alıcıları da mevcut. FM alıcısına sahip cihazlarda trafik sıkışıklığı, kaza durumu bildiriliyor. O zaman yine cihazı kullanarak alternatif yolları seçmek mümkün" dedi. Cihazın Türkçe menü ve Türkçe sesli uyarı sistemine sahip olduğunu söyleyen Baytekin, zincir mağazalarda 300 ile Bin TL arasında satıldığını söyledi.



Krizde, yol kaybıyla gelen yakıt sarfiyatı 10 bin satış getirdi



Yol haritasının birçok avantajı sunduğunu söyleyen Baytekin, özellikle zaman ve yakıttan kazandırdığını söyledi. Baytekin, "Öncelikle araç, adres aramayacağı için trafikte zaman kaybı olmayacak. Yol aramayacağı için de fazla yakıt sarfiyatı da önlenmiş olacak. Bu amaçla kullanılmaya başladığı için satışlarımız, krize rağmen arttı" dedi. Şu anda ihtiyaç duyan hemen herkesin yol haritası almaya başladığını söyleyen Baytekin, "Araç tamir servisleri, dağıtım ve pazarlama şirketleri, elçilikler almaya başladı." dedi. Garmin'in ilk pazara girdiği 2007 yılında 4 bin adet cihaz sattıklarını söyleyen Baytekin,"2008'de 10 bin adet cihaz sattık. 2009'da 17 ile 20 bin adet arasında satış hedefliyoruz" dedi. Bazı otomotiv firmalarının opsiyonel olarak sunduğunu söyleyen Baytekin, bu markalar arasında Renault, Toyota, Suzuki ve Peugeot'nun bazı modellerinde opsiyonel olarak sunduğunu, bazılarında ise kampanya olarak müşterilere hediye ettiğini kaydetti. Baytekin, tüm dünyada 2008'de 15 milyon yol haritası satıldığını da sözlerine ekledi.



AB standartları taksilere neler getiriyor?



Araçlar modeli ne olursa olsun ABS, airbag, klima, GPS sistemleriyle donatılacak, taksiler bir merkezden yönlendirilerek, trafikte başıboş dolaşmaları önlenecek.



Taksilerde yol haritası zorunlu olacak, böylece taksicinin yolu bilmeyenleri dolaştırıp, fazla ücret alması da önlenecek.

