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Ekonomi

Takside akbil dönemi

İstanbul'daki taksi, dolmuş ve minibüslerde, nakit ödemenin yanı sıra elektronik bilet ve kredi kartı da kullanılabilecek. Amaç, vatandaşlara kolaylık sağlamak...

23 Mart 2013 17:59

İstanbul'daki taksi, dolmuş ve minibüslerde, nakit ödemenin yanı sıra elektronik bilet ve kredi kartı da kullanılabilecek.

İstanbul'daki taksi, dolmuş ve minibüslerde, nakit ödemenin yanı sıra elektronik bilet ve kredi kartı da kullanılabilecek. Amaç, vatandaşlara kolaylık sağlamak...

İSPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik, İstanbul'daki taksi, taksi- dolmuş ve minibüslerde kredi kartı ve İstanbulkart ile ödeme yapılabileceğini söyledi.

Çevik, belediye meclisi kararıyla, Ticari Taksi Yönetim Merkezi'nin kurularak işletilmesinin 12 Mayıs 2011'den itibaren 10 yıllığına kendilerine devredildiğini hatırlattı.

Çevik, çalışmalara başlayan İSPARK'ın, kent genelinde 18 bin taksinin tek çağrı merkezinden yönetilmesi ile ilgili yasal süreç ve teknik altyapı çalışmalarını hızla sürdürdüğünü kaydetti.

 

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