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Yaşam

Taksiciye kırmızı ışıkta kurşun yağmuru

Taksici ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

08 Temmuz 2016 14:01

Adana'da kırmızı ışıkta duran taksi sürücüsü 50 yaşındaki Murat Çınar, motosikletli 2 kişi tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Murat Çınar, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken saldırganlar kaçtı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Yusuf Baştuğ'un haberine göre, olay, merkez Yüreğir ilçesindeki D-400 Karayolu Büyük Toptancılar Çarşısı Kavşağı’nda meydana geldi. Taksi sürücüsü Murat Çınar, yanında adı açıklanmayan akrabası olan bir kadınla Kürkçüler Cezaevi’nde hapis yatan kardeşi Mustafa Çınar’ı ziyaret etti. Dönüşte 01 T 1093 plakalı taksiyle Adana yönüne doğru hareket eden Murat Çınar, kavşağa geldiğinde kırmızı ışıkta durdu.

 

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Bu sırada kendisini takip ettiği öne sürülen ve başında kask bulunan motosikletli 2 saldırgan, sürücü koltuğundaki Murat Çınar’a ateş açtı. Saldırıda Murat Çınar, isabet eden 9 kurşunla ağır yaralanırken yanındaki kadın yara almadı. Taksici kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınırken polis kaçan saldırganları arıyor. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen kadın ise olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

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Adanataksicikırmızı ışıkMurat Çınarinfaz

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