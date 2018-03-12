T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Taksicilerin UBER'e açtığı dava ertelendi; işte Çağlayan'dan görüntüler

UBER'e savunma için 2 hafta süre verildi

12 Mart 2018 14:10

Protestolara neden olan akıllı telefon uygulaması UBER ile taksiler arasındaki gerilim artarak devam ediyor. UBER'e erişimin engellenmesi için açılan davanın ilk duruşması Çağlayan'da görüldü. Taksi şoförleri dava öncesi adliyeye geldi. Taksiciler erişim yasağı uygulanması için dilekçe sunarken, UBER süre talep etti. UBER'e savunma için 2 hafta süre verildi, mahkeme ertelendi.

Habertürk'ün haberine göre; taksicilerin, UBER'in yasa dışı olarak faaliyet yürütüğü gerekçesiyle, UBER'e erişimin engellenmesine ilişkin 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açtığı davanın ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yapılacak. Duruşma öncesinde, Taksiciler, sarı şapkalarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet önündeki Çağlayan meydanında toplandı.

Eyleme, CHP Milletvekili Gürsel Tekin de destek verdi. Ellerinde pankart ve bayraklarla adliye önünde bir araya gelen taksiciler UBER'in Türkiye'den çıkmasını istedi. 18 bin taksicinin bu işten ekmek kazandığını dile getiren taksiciler, son zamanlarda çıkan UBER'e yönelik saldırıların ise kendileri tarafından gerçekleşmediğini, bu işin bir algı operasyonu olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan eyleme destek vermek için çok sayıda taksi de adliye önüne geldi. Burada korna çalan taksiciler UBER'i perotesto etti. 

Dava ertelendi

Takcilerin, UBER’e  karşı açtığı davada, UBER sistemine erişimin engellenmesi, tedbir kararı verilmesi için mahkemeye dilekçe sunuldu.  UBER, taksicilerin iddialarına karşı açıklamalarda bulunmak için süre istedi. Mahkeme, UBER’e 2 hafta süre verilmesine ve duruşmanın  4 Haziran’a ertelenmesine karar verdi.

 

ETİKETLER

uberdavaeylemçağlayanhabertepkiertelendiaçıklamataksici
","articleSection":"Yaşam","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-03-12T14:10:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/taksicilerin-ubere-actigi-dava-ertelendi-iste-caglayandan-goruntuler,579200","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/taksicilerin-ubere-actigi-dava-ertelendi-iste-caglayandan-goruntuler,579200"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24