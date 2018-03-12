Taksicilerin UBER'e açtığı dava ertelendi; işte Çağlayan'dan görüntüler

Protestolara neden olan akıllı telefon uygulaması UBER ile taksiler arasındaki gerilim artarak devam ediyor. UBER'e erişimin engellenmesi için açılan davanın ilk duruşması Çağlayan'da görüldü. Taksi şoförleri dava öncesi adliyeye geldi. Taksiciler erişim yasağı uygulanması için dilekçe sunarken, UBER süre talep etti. UBER'e savunma için 2 hafta süre verildi, mahkeme ertelendi.

Habertürk'ün haberine göre; taksicilerin, UBER'in yasa dışı olarak faaliyet yürütüğü gerekçesiyle, UBER'e erişimin engellenmesine ilişkin 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açtığı davanın ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yapılacak. Duruşma öncesinde, Taksiciler, sarı şapkalarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet önündeki Çağlayan meydanında toplandı.

Eyleme, CHP Milletvekili Gürsel Tekin de destek verdi. Ellerinde pankart ve bayraklarla adliye önünde bir araya gelen taksiciler UBER'in Türkiye'den çıkmasını istedi. 18 bin taksicinin bu işten ekmek kazandığını dile getiren taksiciler, son zamanlarda çıkan UBER'e yönelik saldırıların ise kendileri tarafından gerçekleşmediğini, bu işin bir algı operasyonu olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan eyleme destek vermek için çok sayıda taksi de adliye önüne geldi. Burada korna çalan taksiciler UBER'i perotesto etti.

Dava ertelendi

Takcilerin, UBER’e karşı açtığı davada, UBER sistemine erişimin engellenmesi, tedbir kararı verilmesi için mahkemeye dilekçe sunuldu. UBER, taksicilerin iddialarına karşı açıklamalarda bulunmak için süre istedi. Mahkeme, UBER’e 2 hafta süre verilmesine ve duruşmanın 4 Haziran’a ertelenmesine karar verdi.