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Taksicilerin 'müşteri alma' kavgasında silah ve bıçaklar kullanıldı; 5 yaralı

Geçtiğimiz ay meydana gelen ancak kamera görüntüleri yeni ortaya çıkan kavgada silah ve bıçak kullandığı belirtilen 5 taksici tutuklandı

01 Ekim 2016 19:20

İstanbul Esenyurt'ta taksiciler arasında müşteri kavgası çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada  5 kişinin yaralanırken, güvenlik kameraları yaşananları saniye saniye kaydetti. 

Sinan Bilgili'nin DHA'da yer alan haberine göre, geçtiğimiz ay yaşanan olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Sitedeki taksidurağında çalışan taksiciler ile yoldan geçen başka bir durakta çalışan taksici arasında müşteri alma tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya döndü. Saat 21.00 sıralarındaki kavga sırasında yoldan geçen taksici sokak ortasında dövüldü. Dövülen taksici durağa dönerek arkadaşlarına haber verdi.


Bir taksici sırtından vuruldu, diğeri kelepçelendi

 

Dakikalar sonra dayak yiyen taksici arkadaşlarıyla sitedeki durağın önüne geldi. İki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında, gelen gruptaki bir taksici daha tekme tokat dövüldü. Duraktakiler silahlarını da çekti, havaya ve gelen gruptakilere ateş etti.

Kavga sırasında dayak yiyen taksici, kendisini dövenler tarafından kelepçelendi. Kaçmaya çalışan bir taksici de sırtından vuruldu. Yaralı taksici, özel bir araçla hastaneye kaldırıldı.

Dakikalarca süren olaylarda taksi durağı önüne gelen gruptakilerden 2'si bıçakla, biri silahla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen polis, kavgada bıçak ve silah kullandığı tespit edilen 6 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevkedilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

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