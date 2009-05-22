Taksicilerden turizm acentesi tepkisi

Kuşadası'nda EgePorts Limanı önündeki durağa bağlı olarak çalışan bir grup taksici, liman içindeki faaliyet gösteren Kropki Turizm Acentesi'nin turlar dışında taşımacılık da yaparak haksız rekabete neden olduğu iddiasıyla eylem yaptı.



Taksiciler, acentenin liman dışına çıkartılmasını istedi. Kropki Turizm Acentesi'nin sahibi Korhan Bilgin ise, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Tüm yasal yükümlülükleri yerine getirerek, turistik turlar düzenliyoruz. Taşımacılık yapmıyoruz. Tam aksine taksiciler, taşımacılık yerine, turlar düzenliyorlar” dedi.



EgePorts Limanı'nda, yaklaşık üç yıldır hizmet veren tek turizm acentesi Kropki'nin gemilerden inen turistlere tur düzenlemesi, taksicileri kızdırdı. Gemiden inen turistlerin turlara yönlendirilerek, dışarı çıkmalarının önlendiğini, ekmekleriyle oynandığını ileri süren taksiciler, liman önünde eylem yaptı.



‘EgePorts Kropki'yi kapat’, ‘Kropki acente mi dolmuşçu mu taksici mi?’, ‘EgePorts bir kişi mi bin kişi mi?’, ‘Kropki ekmeğimizden elini çek’ yazılı dövizler taşıyan taksiciler, Kropki Turizm Acentesi'nin liman dışına çıkartılmasını istediler.



Taksiciler adına bir açıklama yapan Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Erol Soysal, haksız rekabete neden olduğunu ileri sürdüğü Kropki Turizm Acentesi'nin liman dışına çıkartılması için hukuk mücadelesi başlatacaklarını belirterek, “Liman yetkililerinden sorunumuza sahip çıkmalarını bekliyoruz. Şoför esnafının ekmeğini korumaktan başka bir amacı yok. Kropki'nin turizm acentesi gibi çalışarak, 200'e yakın taksicinin ekmeğinden elini çekmesini istiyoruz. Bir taksici, bir dolmuşçu gibi çalışmasının durdurulmasını istiyoruz. Taksicilerin ailelerini de hesaba katarsak 700 kişi bu işten zarar görüyor” dedi. Soysal, sonun kadar mücadelelerini sürdüreceklerini de kaydetti.



‘Yasalara uygun çalışıyoruz’



Kropki Turizm Acentesi'nin sahibi Korhan Bilgin ise taksicilerin idialarının asılsız olduğunu söyledi.



Tüm yasal yükümlülükleri yerine getirerek, turistik turlar düzenlediklerini vurgulayan Bilgin, “Kanunsuz hiçbir şey yapmıyoruz. Rehberler eşliğinde, Efes ve Meryemana'ya turlar düzenliyoruz. A sınıfı acente belgemiz var, fatura kesiyoruz. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) denetimindeyiz. Kesinlikle, taşımacılık yapmıyoruz. Tam aksine taksiciler, taşımacılık yapmak yerine, turlar düzenliyorlar” diye konuştu.



‘Olumsuz bir duruma rastlamadık’



TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Bülent İlbahar da kapatılması istenen acentenin üyeleri olduğunu, ruhsatlı ve belgeli çalıştığını belirterek, “Kropki, kaçak çalışmayan, hanutçuluk yapmayan bir acente. Sadece, ofisine gelen turiste hizmet veriyor. Haksız rekabet diye bir konu yok. Dolmuşçuluk, yapmıyor, tur düzenliyor. Defalarca yaptığımız kontrollerde de hiçbir olumsuzluğunu görmedik” diye konuştu.



İlbahar, limandan birçok acentenin gemilerden tur amaçlı turist aldığını da sözlerine ekledi.

