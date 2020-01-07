Taksicilerden öz eleştiri: Geçmişten ders çıkarmadık

Geçmişteki olaylara karşı bir özeleştiri yaptıklarını ve mesleki kaliteyi arttırmak için eğitimlere başladıklarını aktaran İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Taksici esnafı olarak işleyişte bir eksiklik gördüğümüzde hızla durumu düzeltmek için adım atıyoruz" dedi.

Aksu, "Aracında sigara içen, kısa mesafe diye yolcu almayan, güzergâh beğenmeyen ve konuşması bozuk şoförleri hemen bize bildirin. Biz gereğini yaparız. Kendine çeki düzen vermeyen esnaf ayakta duramaz” şeklinde konuştu.

"Ders çıkarmadılar"

Bağcılar’daki bir taksi durağının sahibi olan Şakir Çiftlik ise, “Ben 1995 yılından beri İstanbul’da taksicilik yapıyorum. Korsan sorunu yıllardır devam ederken bir de Uber ortaya çıktı. Geldiğimiz noktada ben ne Uber’in ne de korsanın bittiğini göremiyorum. Hepsi kılıf değiştirip devam ediyor” dedi.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, taksici esnafının sürekli şikâyet konusu olan bazı noktaları düzeltmesi gerektiğine değinen Çiftlik, “Kimse son dönemde yaşanan olayları dikkate almadı. Geçmişten ders çıkarmadı. Arabalarda sigara içen, arabasını temizlemeyen, günlük olarak yıkamayan ve bakımını yapmayan kişiler taksiciliğin imajını zedeliyor. İnsanlar lüks taksiyi gördüğü için o konuda beklenti artıyor. Ben durak başkanı olarak pazartesi ve perşembe günlerini tıraş günü ilan ettim. Aynı zamanda araçlarımızın her gece iç ve dış yıkaması yapılıyor. Ama bunları uygulayan taksi sayısı çok az. Hâlâ belli yerlerde pazarlıkla çalışan taksiler var. Bunlar müşterinin yaklaşımını etkiliyor” diye konuştu.

"Taksi sayısı yeterli"

Korsan’la mücadeleye her koldan devam edeceklerini belirten Eyüp Aksu, “Bunun ilk adımı olarak tespit edilen her korsan durağı ve taksiyi emniyetin ilgili birimine iletip iki gün içinde araçların bağlanmasını sağlıyoruz. İstanbul’daki taksi sayısının yetersiz olduğu iddialarına katılmıyorum. Bu bunun bahanesi asla taksi sayısı olamaz.17 bin 395 taksi 17 milyon nüfusa bile yetecek durumda. Burada sorun trafik. Araçlar yolcu ile trafikte kaldığı için yoğun saatlerde taksi bulunamıyor. Ben fiyatlar konusunda da herhangi bir uygulamanın avantajlı olduğunu düşünmüyorum. Bizden daha ucuz değiller” ifadelerini kullandı.

Vatandaştan, "Neden korsan taksi?" sorusuna yanıt

Sarı taksi kısa mesafede sorun çıkarıyor. Korsanda bu sorun yok.

Özellikle uzun mesafe yüzde 30’a kadar fiyat avantajı var.

Sarı taksilerle ilgili gündeme gelen şiddet olayları beni korkuttu. Korsan taksi durağında uzun süre aynı kişi hizmet veriyor ve bu daha güvenli geliyor.

Sarı taksilerin birçoğunda araç da şoför de bakımsız. Kirli ve sigara kokan araçlarla seyahat etmek istemiyorum.

Neden sarı taksi?

Korsan taksiye karşıyım, haksız kazanç sağlamalarına destek olmam.

Korsan taksiyi bir kere kullandım. Şoför yanında oturmak şart, üstelik çevirme olduğunda da ‘polise yalan söyleme’ baskısı var. Bu nedenle bir daha kullanmadım.

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