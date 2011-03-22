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Yaşam

TAKSİCİLER TATLISES'E SALDIRIYI PROTESTO ETTİ İSTANBUL (A.A)

22 Mart 2011 11:15

-TAKSİCİLER TATLISES'E SALDIRIYI PROTESTO ETTİ İSTANBUL (A.A) - 22.03.2011 - İstanbul'da bir grup taksici, sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırıyı protesto etti. Fatih'teki Yenikapı İDO Taksi Durağı ve özel bir radyo kanalının çağrısıyla bir araya gelen taksiciler, konvoy oluşturarak klakson eşliğinde Yenikapı'dan Maslak Acıbadem Hastanesine gitti. Araçlarında Tatlıses'in fotoğrafları bulunan taksiciler, sanatçıya yönelik saldırıyı kınadıklarını bildirdi.  Hastane girişinde önlem alan polisler, taksicilerin hastaneye girişine izin vermedi. Bazı taksiciler ise Tatlıses'in yakınlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak çiçek verdi.  Taksicilerin protestosu sebebiyle Büyükdere Caddesi üzerinde trafikte aksamalar yaşandı.

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