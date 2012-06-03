Taksiciler Odası başkanına korsan taksi çalıştırma cezası

Korsan taksicilere verilen para cezalarını artıran yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşmayla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlara teşekkür eden İstanbul Taksiciler ve Esnaf Odası Başkanı Yılmaz Yahya Uğur’un özel otomobili, korsan taksicilik yapıldığı gerekçesiyle yakalandı. Uğur, “Otomobil benim üzerime ancak 3 yıldan beri ağabeyim kullanıyor. Korsan taksi iddiası tamamen iftira” dedi.

Hürriyet'ten Seyit Erçiçek'in haberine göre, “Beyefendi Taksicilik geri gelene kadar...” sloganıyla 24 Ocak’ta İstanbul Taksiciler ve Esnaf Odası Başkanı seçilen Yılmaz Yahya Uğur’un üzerine kayıtlı 34 YYU 26 plakalı otomobil, geçen hafta Atatürk Havalimanı’nda görevli sivil trafik ekipleri tarafından korsan taksi olduğu gerekçesiyle durduruldu. Otomobili kullanan Yılmaz Yahya Uğur’un ağabeyi Yusuf Yüksel Uğur’a 650 TL para cezası kesen sivil trafik ekibi, otomobili de 15 gün süreyle trafikten men ederek Yenibosna’da bir otoparka çekti.

Otomobili abim kullanıyor

Oda başkanı seçildikten sonra korsan taksi ile mücadele ettiklerini söyleyen Yılmaz Yahya Uğur, korsan taksicilik yapanların kendilerini toplum içerisinde uyanık zanneden kesim olduğunu kaydetti. Uğur, “Ekmek parası falan değil bunlar kolay paranın peşinde” dedi. Korsanlarla yaptığı mücadeleden uzun uzun bahseden Uğur, kendi adına kayıtlı otomobilin de korsan taksiden bağlandığını söylediğimizde önce şaşırdı. Sonra, “Ben otomobilin bağlı olduğunu duydum, ama korsan taksicilikten bağlı olduğunu bilmiyordum. Otomobil benim üzerime ancak ağabeyim kullanıyor. Ağabeyim korsan taksicilik yapmaz. Olay da tamamen iftiradır. Ağabeyim şikâyette bulunacak. Taksim’de bir oteli var. Ben korsanla mücadele için büyük bir çaba sarf ettim. Yasanın çıkmasının ardından bu olayın basına çıkması beni düşündürdü. 45 yıllık bir yönetimi devraldım. Bu olayı magazinselleştirmek isteyenler, korsan taksiciler, bu konudaki çalışmalarımızı gölgelemek isteyenler servis etmiş olabilir” dedi.

Turistleri havalimanına bırakıyordum

Yılmaz Yahya Uğur’un Taksim’de otel işleten ağabeyi Yusuf Yüksel Uğur ise 10 gündür otelde kalan Suriyeli 2 müşterisini havalimanına bıraktığını söyledi. Turistlerden para almadığını söyleyen Yusuf Yüksel Uğur, olayı şöyle anlattı: “Oğlum turistlerle çok samimi arkadaş oldu ve otelden ayrıldıkları gün onları bırakmamı rica etti. Ben de onları Atatürk Havalimanı’na götürdüm. Turistleri indirdikten sonra yanıma sivil bir trafik polisi geldi. Ehliyet ile ruhsatı görmek istedi. Bana, sorgulama için, dedi. Daha sonra korsan taksi olup olmadığımı, sordu. Ben korsan taksicilik yapmadığımı, turistlerden para almadığımı ve onlarla dost olduğumu söyledim. Ancak o dinlemeden ceza kesti ve otomobili bağladı.” Trafik polisinden şikâyetçi olacağını belirten Yusuf Yüksel Uğur, “Kardeşim oda başkanıyken benim başıma böyle bir olayın gelmesi beni üzdü” diye konuştu.



