Taksiciler, can güvenlikleri için kontak kapattı

T24 - İstanbul'daki taksiciler, can güvenlikleri ve sosyal haklarının olmadığını belirterek kontak kapattı. Birleşik Taksiciler Derneği Başkanı Memduh Çırak, eyleme destek vermeyen sivil toplum örgütü yöneticilerini "koltuk ve medya meraklısı" olmakla suçlarken, taksiciler de İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'nı istifaya çağırdı.

İstanbul'daki ticari taksi sürücüleri saat 14.00'dan itibaren kontak kapattı. Gece yarısına kadar sürecek eyleme ilişkin Birleşik Taksiciler Derneği'nde basın açıklaması yapıldı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen de derneğe gelerek taksicilere destek verdi. Dernek Başkanı Memduh Çırak, eylem kararı almalarının en önemli nedeninin 2 Ocak günü Kenan Önal isimli taksicinin öldürülmesi olduğunu söyledi. Türkiye'deki taksi sürücülerinin hiçbir değerinin olmadığını kamuoyuna anlatmak istediklerini belirten Çırak, "Kararı aldığımız günden beri bu kararın arkasında durduk. Ancak bazı meslek odaları bu eyleme karşı çıktı. Koltuk ve medya meraklısı sivil toplum örgütü başkanları mücadelemizi kırmaya, önüne engel koymaya çalıştılar. Biz buna rağmen eylemimizi gerçekleştiriyoruz. Bizim başlıca sorunumuz can güvenliğidir. Son 10 yılda 105 meslektaşımızı kaybettik. Bunun için çözüm neyse kurşungeçirmez camlı koruma ve kabin sistemini istiyoruz. Taksiciler olarak temsiliyet hakkı istiyoruz" dedi.

"Sadece seçimlerde hatırlanmak istemiyoruz" diyen Çırak, taksicilerin isteklerini şöyle sıraladı:

"Sosyal güvence istiyoruz. Son günlerde akaryakıta yapılan zamlara karşı taksimetreye daha düşük zamlar yapıldı ve gece tarifesi kaldırıldı. Taksicilerde yakıt anlamında sübvanse istiyoruz. Korsan taksilere karşı mücadele istiyoruz ve bu sorunun bir an evvel çözülmesini istiyoruz. Bunun için eylem yapıyoruz."

Çırak, eyleme katılmayan taksicilere yumurtalı saldırı düzenlendiği iddialarına ilişkin ise, "Biz böyle bir şeyi tasnif etmiyoruz. Kesinlikle bir taksici, bir taksiciye saldırmaz. Onlar bazı meslek odalarının provakatif açıklamalarıdır. Şu ana kadar da böyle bir şey olmamıştır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ise sorunların ortak olduğunu belirterek, taksicileri birlik olmaya çağırdı. 10 yıl içinde 105 taksicinin öldürüldüğünü hatırlatan Sevigen, "En son geçtiğimiz günlerde bir taksici kardeşimiz öldürüldü. Onun faillerinin bulunması için gereken her şey yapılmalıdır. Bende mecliste bu konuyla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Biz her gün taksicilere namusumuzu emanet ediyoruz. Onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Sorunlarımız ve dertlerimiz ortak olduğu için bir arada olmalıyız" şeklinde konuştu.

Basın açıklaması sırasında hazır bulunan taksiciler ise attıkları sloganlarla, eyleme destek vermeyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur'u istifaya çağırdı.

Öte yandan, Milletvekili Mehmet Sevigen, basın açıklamasının ardından bir taksiye binerek dernekten ayrıldı.



