Taksiciler Binali Yıldırım'ın adaylığını 500 araçlık konvoyla kutladı

AKP'nin yeni genel başkan ve başbakan adayının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım olduğunun açıklanmasının ardından, Atatürk Havalimanı’nda görev yapan taksiciler, adaylığı 500 araçlık konvoyla kutladı.

Atatürk Havalimanı’ndan yola çıkan taksiciler, tek şerit halinde AKP İstanbul İl Başkanlığı’na giderek kutlama yaptı.

Binali Yıldırım AKP Genel Başkan adayı oldu, 15 maddede şimdi ne olacak?

Hürriyet'te yer alan habere göre, Binali Yaldırım'la ilgili haberi sevinçle karşıladıklarını söyleyen Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can “Bugün Allah nasip ederse başbakan oldu. Buradaki de kendisinin hemşehrisi sayılır. Bundan duyduğumuz memnuniyet ve mutluluğu bir konvoy halinde taksici arkadaşlarımızın tamamı İstanbul AKP il binası önünden tur atıp geri döneceğiz" dedi.

"Sevinç ve memnuniyetimizi ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullanan Can "700 aracımız var. 500 ile katılacağız. Bayram olması sebebiyle durgunluk da var. 200 aracımız burada gelen yolcularımıza hizmet edecek. Bu etkinliği yapmamızın sebebi hemşehrimize destek vermek" diye konuştu.