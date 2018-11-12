TAKSİCİ İLE UBER SÜRÜCÜSÜ ARASINDA MÜŞTERİ KAVGASI

Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Kurtköy\'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde müşterisini almak için bekleyen Uber sürücüsü ile aynı yerde müşteri bekleyen bir taksici arasında tartışma yaşandı. Uber sürücüsünün cep telefonuna kaydettiği olay sırasında, taksicinin Uber sürücüsüne \'Artistlik yapma\' diyerek aracının camını yumrukladığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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Cep telefonu kamerası görüntüleri

-Uber sürücüsünün aracının içinden çekim yapması

-Taksicinin \'artistik yapma\' diyerek aracı yumruklaması

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