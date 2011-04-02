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TAKSİ ŞOFÖRÜ ÖLDÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A)

02 Nisan 2011 12:38

-TAKSİ ŞOFÖRÜ ÖLDÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 02.04.2011 - Bahçelievler'de bir kişi bıçakla öldürüldü.  Edinilen bilgiye göre, Soğanlı'daki bir durağa bağlı olarak çalışan taksi şoförü Muzaffer Sekban (55), mesaisini tamamladıktan sonra arkadaşı tarafından evinin yakınlarındaki bir sokağa bırakıldı. Kısa süre sonra Bahçelievler Mahallesi Ferit Selim Paşa Caddesi üzerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi ile tartışan Sekban, bu kişi tarafından göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.  Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan incelemede, Sekban'ın öldüğü belirlendi. Sekban'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  Bu arada, olay yerine gelen Sekban'ın yakınları sinir krizi geçirdi.  Polisin, cinayetin ardından kaçan kişinin yakalanması amacıyla başlattığı çalışma sürüyor.

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