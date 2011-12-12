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Sağlık

Taksi Şoförlerinin Beyinleri Daha Büyük

UCL Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma gösteriyor ki taksi şoförlerinin sürekli yol bulmaya çalışması sadece hafızalarını güçlendirmiyor, ayn

12 Aralık 2011 02:00

T24 - İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, taksi şoförlerinin sürekli yol bulmaya çalışması hem hafızalarını güçlendiriyor hem de beyinlerini büyütüyor.

İngiltere'de UCL Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada; yiyeceklerini gömüp, tekrar bulan hayvanların beyinlerinin hipokampüs bölgesinin daha büyük olmasından esinlenen nörolojist Eleanor Maguire taksi şoförlerinde de uzun dönem hafıza ve yön bulmadan sorumlu bu bölgenin daha büyük olup olmadığını merak etti.

Bunun üzerine Maguire ve UCL Üniversitesi beyinlerindeki gelişmeyi devamlı gözlemlemek için 79 taksiciyi 4 yıl boyunca takip etti. Sonuçların daha doğru olması için Maguire,  şoförlerle aynı yaşlardaki taksici adaylarını da takip etti. Araştırmanın başında bütün bireylerin hipokampüs büyüklüğünün yaklaşık aynı olmasına ve iki grubun da uzun dönem hafıza güçlerinin yakın seviyelerde olmasına özen gösterildi.

Huffingtonpost’ta yayımlanan habere göre, Londra’daki taksi şoförlerinin lisanslarını almaları için üç-dört yıl kadar şehirde araba kullanıp, 25 bin sokağı, tren istasyonun 10 kilometre çevresinin ve bütün turist merkezlerini öğrenmesi daha sonra da birkaç adet sınava girmesi gerekmektedir.

Araştırmanın başlangıcından dört yıl sonra taksi adaylarından 39’u bu sınavı geçebildi. Geçemeyenlerin 20’si araştırmada kalmayı kabul etti. Sınav sonrasında iki gruba da araştırmanın başındaki hafıza testleri uygulandığında, araştırmanın başında sonuçlar aynı olmasına rağmen, sınavı geçenlerin, geçemeyenlerden daha başarılı odluğu gözlendi. Ve MRI sonuçları testi geçenlerin hipokampüslerinin büyüdüğünü gösterdi.

Sonuçlara göre Maguire, taksi şoförlerinin hipokampüslerinin arka kısmının ön kısımdan feda ederek büyüdüğünü söylüyor. Yani sürekli gereksinim duyulan yetenekler gelişirken, bazı hafıza yetenekleri güçsüzleşiyor. Bu sebeple taksi şoförlerinin hipokampüs bölümlerinin ön kısmı çok daha küçük oluyor. Hipokampüsün arka kısmının yön bulmada kullanıldığı biliniyor ama ön kısmının ne için kullanıldığı henüz bilinmiyor.

Bu araştırmadan çıkan sonuçlar aynı zamanda bireyin zihinsel aktivitelerinin, beyni fiziksel olarak etkileyip, değiştirebileceğini gösteriyor.

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