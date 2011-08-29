Takma bacağa kelepçe taktılar!

T24

9 yaşındaki Christopher Lowcock kelepçeli takma bacağını evde bırakarak, mahkemenin koyduğu sokağa çıkma yasağını deldi. Uyuşturucu, araç kullanma ve silahla ilgili suçlardan mahkum edilen Lowcock dışarda gezerken, takma bacağındaki elektronik kelepçe, evde olduğu izlenimi verdi.Olayın ortaya çıkmasıya birlikte iki görevli işten atıldı. Güvenlikçilerin çalıştığı G4S şirketinden yapılan açıklamada "Adalet Bakanlığı adına her yıl 70 bin kişiye elektronik kelepçe taktıkları ve bütün çalışanların uymak zorunda olduğu son derece sıkı kurallar bulunduğu" vurgulandı.Şirket sözcüsü "Bu olayda iki çalışanımızın kelepçeyi takarken prosedüre uymadığı belirlendi. Uysalardı, bacağın takma olduğunu anlarlardı." diye konuştu. Lowcock'un güvenlikçileri sahte bacağını bandajlayarak kandırdığı bildiriliyor.Güvenlik şirketinin yöneticileri durumdan şüphelenip Lowcock'un evine gittiklerinde, o çoktan cezaevine dönmüştü. Çünkü yeni bir trafik suçu işlemiş ve şartlı tahliye kurallarını çiğnemekten hapse atılmıştı.İşten atılan güvenlikçilerden birinin mahkumu kelepçeleyen, diğerinin de daha sonra kontrol için evine giden görevli olduğu bildiriliyor.İngiltere Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Her hafta 2 bin kişiye elektronik kelepçe takılıyor. Bu tür olaylar son derece nadir oluyor" denildi.