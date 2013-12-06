'Taklit ettiğiniz vesayet de Taraf ’ı susturabilmek için aynı yöntemleri denedi'

Neşe Düzel, Başbakanlık, Milli Güvenlik Kurulu ve MİT'in Taraf gazetesi için yaptıkları suç duyurularına ilişkin kaleme aldığı yazısında, "Şimdi aynen taklit ettiğiniz askerî vesayet de zamanında Taraf ’ı susturabilmek için aynı yöntemleri denedi" dedi.

Düzel, "Bu iktidar ve başbakanı, bir şarkıyı çok seviyorlar biliyorsunuz... 'Aynı yollardan yürüdük, aynı yağmurlarda ıslandık' gibi bir şarkı...Eskiden bu şarkıyı 'halkla' birlikte yürüdüklerini vurgulamak için söylerlerdi. Şimdi anlaşılıyor ki, halkla değil, paşalarla 'aynı baskıcı yollardan yürüyüp, aynı tehditkâr yağmurlarda' kirleniyorlar. Siz, askerî vesayetin paşalarının yürüdüğü yollardan yürümeye devam edin" dedi.

Neşe Düzel'in Taraf gazetesinde yayımlanan, "Aynı yağmurlarda kirleniyorlar" başlıklı, 6 Aralık 2013 tarihli yazısı şöyle:

Başbakanlık, Milli Güvenlik Kurulu ve MİT, hep birlikte Taraf için suç duyurusunda bulunmuş.

Belediye Bandosu ile İtfaiye Teşkilatı eksik kalmış bu “suç duyurusu” kampanyasında. Onlardan da birer imza alsaydınız bari.

Gerçekler sizi nasıl korkutuyorsa... Öyle tek bir suç duyurusu bile yetmiyor artık size. Özel Yetkili Mahkemelere, “Bunları susturun, bunları hapse atın” diye hep birlikte koşuyorsunuz.

Halkınızdan gizlemeye çalıştığınız gerçekler olması ne kadar korkutucu. Öyle değil mi? Gerçekler ortaya çıkacak diye ödünüz patlıyor.

Bir iktidar, yaptıklarını halkından gizlemek için baskılara, tehditlere, çarpıtmalara başlamışsa, onun için yolun sonu görünmüş demektir. Bir daha iflah olmaz artık.

Çünkü halk, o iktidarı sorgulamaya koyulur ve sonunda herkes, iktidarın, “gizlemeye çalıştığı asıl yüzünü” görür.

Biz bu macerayı daha önce de yaşadık.

Şimdi aynen taklit ettiğiniz askerî vesayet de zamanında Taraf ’ı susturabilmek için aynı yöntemleri denedi.

İftiralar attılar, gerçekleri çarpıttılar, yalan söylediler, tehdit ettiler ama sonuç değişmedi. Halk sonunda gerçeği gördü.

Bana sorarsanız... Askerî vesayet için bitişe giden süreç, yalanlarla ve tehditlerle Taraf ’ı susturmaya çalışmasıyla başlamıştı.

Bu iktidar da şimdi aynı yoldan yürüyor.

Gerçekleri gizledikleri... Dost göründüklerini sattıkları... İnsanları fişledikleri... Vatandaşlarına karşı suç işledikleri, birer birer ortaya çıktıkça daha fazla tehditkâr ve baskıcı olmaya çabalıyorlar.

Hâlâ anlamamışlar... Bu gazete bunlardan korkmaz, biz alışkınız.

Hapishaneyse tehdidiniz... Biz oraya girer, oradan dürüst ve onurlu insanlar olarak çıkarız. Ama siz oraya girerseniz nasıl çıkarsınız?

Bu iktidar ve başbakanı, bir şarkıyı çok seviyorlar biliyorsunuz... “Aynı yollardan yürüdük, aynı yağmurlarda ıslandık” gibi bir şarkı...

Eskiden bu şarkıyı “halkla” birlikte yürüdüklerini vurgulamak için söylerlerdi.

Şimdi anlaşılıyor ki, halkla değil, paşalarla “aynı baskıcı yollardan yürüyüp, aynı tehditkâr yağmurlarda” kirleniyorlar.

Siz, askerî vesayetin paşalarının yürüdüğü yollardan yürümeye devam edin.