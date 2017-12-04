Taklacı güvercinler yarıştırıldı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da Güvercin Sevenler Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada, Kadir Velioğulları\'na ait \'Beşsiz\' isimli güvercin birinci seçilirken sahibine 10 bin lira kazandırdı.

Erzurum\'da düzenlenen \'Hava Kuşu Yarışması\'na getirilen 130 güvercin, 6 kişiden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Kurul, güvercinlerin en güzel kalkış ve iniş ile havada taklalar atarak oynamalarını değerlendirdi. Yarışmada \'Beşsiz\' isimli güvercini ile Kadir Veliloğulları birinci, \'Dunuk\' ile Deniz Erinkarlı ikinci, \'Beyaz\' isimli güvercin ile Metin Küçük üçüncü ilan edildi.

Merkez Palandöken ilçesindeki Köşk Düğün Salonu\'nda düzenlenen ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan ile çok sayıda güvercin sever katıldı. Erzurum Güvercin Federasyon Başkanı Yavuz Erzincanlı, güvercinlerin Erzurum semalarında uçurularak değerlendirildiğini belirterek şöyle dedi:

\"Yaklaşık 6 ay süren yarışmada güvercinlerin en güzel kalkış yapan, havada takla atamaları, süzülmeleri ve en güzel iniş yapmaları ile değerlendirildi. Bu üçünü de en iyi yapan güvercin birinci oldu. Birinciye kupaları ile birlikte 10 bin, ikinciye 5 bin ve üçüncüye de 2 bin 500 lira ödül verdik. Amacımız; güvercin sevenleri bir araya getirmek ve bu tür yarışmaları yaygınlaştırmak. Türkiye\'de Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Tanju Çolak gibi birçok ünlü bizim gibi güvercin besliyor. Erzurum, ilçe ve köylerinde güvercin besleyen yaklaşık 3 bin kişi var. Bir kuşun kupa alması o kuşun fiyatını ikiye katlıyor ve bunlar da onun kimliğine yazılıyor. Erzurum\'da bugün 20 bine yakın güvercin bulunmakta. Öyle kuşlar var ki tekinin fiyatı 10 bin lirayı buluyor.\"

Kupa töreninden sonra güvercin sevenler pasta kesip, çalan müzik eşliğinde oynayarak stres attı. Yarışmanın birincisi Kadir Velioğulları (34), \"Çocukluktan itibaren güvercin besliyorum. Çocuklarım benim için neyse güvercinlerimde öyle. Sabahın erken saatlerinde kalkar onların karınlarını doyurur ve uçururum. İşe gider, öğlen izninde yine eve gelir uçurur. Aşkam iş dönüşü yine onların yanınan gider karınlarını doyurur ve uçururum. Her kuşun özelliği ayrı olduğu için onlarla bire bir ilgilenip bu yarışmalara hazırlıyoruz\" dedi.



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