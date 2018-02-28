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Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attıktan sonra ters döndü

28 Şubat 2018 21:33

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Maden ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attıktan sonra ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.
Bugün öğlen saatlerinde, Maden ilçesinden Kumyazı köyüne gidenlerin içinde bulunduğu 03 HS 003 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. Otomobil takla attıktan sonra ters döndü. Kazada, araç içerisindeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle Kovancılar Belediyesi\'ne ait arama-kurtarma ekibi kaza yerine geldi. Ekipler, araç içerisinde bulunan 3 kişiyi sıkıştıkları yerden kurtardı. 3 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Elazığ\'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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