Takla atan otomobil ters döndü: 1'i çocuk 4 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Bozkurt ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kazada 1\'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Başçeşme Mahallesi\'nde meydana geldi. Ümmet Aker (60) yönetimindeki 22 AAT 019 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, ters döndü. Otomobil sürücüsü Ümmet Aker ile Hatice (75), Melek (40) ve Özlem Aker (13) araçta sıkışarak yaralandı. Kaza sırasında yoldan tesadüfen geçen ve işe giden itfaiye eri Çağlayan Birgi, önce 112 Acil Servis\'i arayarak, ambulans istedi ardından kazaya müdahale edip, yaralıları otomobilden çıkardı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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