Takipçisinin fizik sorusunu çözen Muharrem İnce: Fizik de siyaset de sabır işidir

CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı, eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce , Twitter'da takipçisi tarafından kendisine yöneltilen fizik sorusunu çözdü . Emekli fizik öğretmeni İnce, "Fizik de siyaset de sabır işidir" ifadesini kullandı.

Twitter'da bir öğrenci "Düşünsene bu tweeti Muharrem İnce görüyor ve cevabını atıyor" mesajını paylaşarak CHP'nin emekli fizik öğretmeni Muharrem İnce'yi etiketledi.

Öğrencinin gönderdiği soruyu çözen İnce, "Fizikten çok uzak kalmışım sen yine de bir bilene sor" notuyla yanıtı sosyal medya hesabından paylaştı.

"Z kuşağı gençler çok yaratıcı"

Hürriyet'ten Rifat Başaran'a konuşan İnce, Twitter'da kendisine yöneltilen sorudan milletvekili olduğu dönemde birlikte çalıştığı danışmanı aracılığıyla haberdar olduğunu söyledi.

İnce, "Ben bir süre uzak kaldım, bak çözemeyiz falan rezil oluruz dedim ama çözdüm. Fizik zaten problem çözmek. Fizik de siyaset de sabır işidir. Robert Millikan yağ damlası deneyini 12 bin kez tekrarlamış. Bu bir sabır işi. Aynen siyaset de sabır işi. Fizikten uzak kalınmıyor, Z kuşağı gençler çok yaratıcı" dedi.