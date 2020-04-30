Takipçisinden, ramazanda su içilmesine tepki gösteren Demet Akalın'a: İnsanlar eve ekmek götüremezken, evine kebapçı çağırmanı ne yapacağız?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, televizyonlarda canlı yayında su içenlerin oruç tutanlara saygı göstermesi gerektiğini ifade eden şarkıcı Demet Akalın'a bir Twitter kullanıcısı "İnsanlar karantinadan çıkamazken, eve ekmek götüremezken senin kebapçıyı eve çağırıyor ve reklamını yapıyorsun" diye yanıt verdi.

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından canlı yayında su içenlere tepki gösterdi. Akalın, oruçlu olduğunu belirterek, canlı yayında su içenlerin, oruç tutan insanlara saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Akalın, "Ramazan ya, tutmasan da saygı" yorumunda bulundu.



Demet Akalın'ın oruç açıklamasına bir Twitter kullanıcısı, ''Senin oruç tutman kimseye sorumluluk yüklemez. Su da içer yemek de yer. İnsanlar açlıktan intihar ederken sen çocuğuna minibüs satın alan insansın. Duyarlıymış gibi yapma komik oluyorsun.'

Demet Akalın bu yanıt üzerine, "Sen iyi okumamışın! İçebilir ama ben başkasının canlı yayındayken konuk oluyorsa içilmez bu görgü kuralı değil tabi ki inanç... Konuyu minibüse getirmen senin komikliğin!" yazarken, Twitter kullanıcısının "Peki insanlar karantinadan çıkamazken, eve ekmek götüremezken senin kebapçıyı eve çağırmanı ve bunun reklamını yapmanı ne yapıcaz? Hani saygı!" sözlerine herhangi bir cevap vermedi.