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Dünya
Deutsche Welle

Takipçi tacizcilere karşı yasal koruma

Alman hükümeti, takipçi tacizci mağdurlarının yasal koruma altına alınması ve faillerin yargılanması için harekete geçti. Bakanlar Kurulu, takipçi tacizcilerin cezalandırılmasını kolaylaştıran yasa tasarısını kabul etti.

13 Temmuz 2016 17:00


Almanya'da her yıl binlerce kişi "stalker" olarak da bilinen takipçi tacizcilerin tacizine maruz kalıyor; ancak faillerden sadece küçük bir kısmı yargılanıyor. Federal hükümet bu durumu değiştirmek için harekete geçti.

Sosyal Demokrat Partili Adalet Bakanı Heiko Mass'ın öncülüğünde hazırlanan yeni yasa tasarısı, tacizcilerin 3 yıla varan hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Eski eşin takibe alınması, telefonla veya internet aracılığıyla taciz edilmesi gibi suçları içeren taciz eylemlerinin mağdurlarını genellikle kadınlar oluşturuyor.

Yargılanma koşullarında değişiklik

Adalet Bakanı Maas, bu türden bir tacizin bir kişinin hayatını mahvedebileceğini belirterek "Bu sık sık ağır, uzun yıllar devam eden bir yük anlamına geliyor" dedi. Bakan, "Tacizcinin yargılanması için bir kişinin taşınmak zorunda kalması kabul edilemez" dedi.

Şu ana kadar tacizcilerin yargılanabilmesi için, tacize uğrayan kişini taşınmak veya işini değiştirmek gibi taciz nedeniyle hayatında ciddi değişiklikler yapmak zorunda kaldığını ispat etmesi gerekiyordu. Mağdurlar ve yardım örgütleri yıllardır bu koşulun çok sert olduğu eleştirisinde bulunuyordu.

Polisin, Mannheim Ruhsal Sağlık Merkez Enstitüsü'nün araştırmalarına dayanarak açıkladığı verilere göre, Almanya'da nüfusun yaklaşık yüzde 12'si hayatında en az bir kez takipçi tacizi ile karşı karşıya kalıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanKuruluDemokrat Partili Adalet Bakanı Heiko MassBakanı MaasMannheim Ruhsal Sağlık Merkez EnstitüsüAlmanyaDeutsche Welle Türkçe dpa/DW BÖ/HS

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