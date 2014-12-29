Takımının maçında kavga çıktı, Nejat İşler hakemleri korudu...

Sanatçı Nejat İşler, yöneticiliğini yaptığı Bodrum Gümüşlükspor'un şampiyonluk maçında çıkan kavgayı yatıştırdı.

Geçirdiği rahatsızlığın ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşen ve yaşamını burada sürdüren oyuncu Nejat İşler'in yöneticiliğini yaptığı Gümüşlükspor bugün şampiyonluk maçına çıktı.

Bodrum Şehir Stadı'nda oynanan ve Nejat İşler'in de izlediği Gümüşlükspor-Ortakent Yahşispor karşılaşması, heyecan dolu dakikalara sahne oldu.

1-1 devam eden maçın ikinci yarısında Gümüşlüksporlu bir oyuncunun kırmızı kart görmesinin ardından, taraftarları hakeme tepki gösterdi. Ardından, Ortakent Yahşispor bir gol daha atıp 2-1 öne geçti.

Maçın son dakikalarında Gümüşlükspor'un attığı beraberlik golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilince ortam iyice gerildi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Gümüşlüsporsporlu futbolcu ve taraftarlar hakeme tepki gösterdi. Şampiyonluk maçını tribünden takip eden Nejat İşler, maçın ardından sahaya gelerek hakemle tartışan futbolcularını güçlükle sakinleştirdi.

Polis ekipleri eşliğinde soyunma odasına geçen hakemlere taraftarlar da tepki gösterdi. İşler, soyunma odasına giden hakemleri korumaya çalıştı.