T24 LogoT24 Logo
Spor

''Takımımla gurur duyuyorum'' İZMİR (A.A)

12 Ağustos 2011 03:26

-''Takımımla gurur duyuyorum'' İZMİR (A.A) - 11.08.2011 - Basketbolda, Spor Toto World Cup 10'da Türkiye'ye mağlup olan Ukrayna'nın başantrenörü Mike Fratello, ''Takımımla gurur duyuyorum'' dedi. Fratello, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, müsabakayla ilgili istatistiki anlamda hangi oyuncusunun başarılı olduğunu bilmediğini, istatistik kağıdı ile oyuncu isimleri arasında uyumsuzluk bulunduğunu kaydetti. Son derece başarılı bir takıma karşı oynadıklarını kaydeden Fratello, ''2. yarıda farkın açılmasına rağmen çok iyi geri dönüş yaşadık ve maça ortak olduk. Uzatma periyodunda Türkiye yapması gerekenleri iyi yaptı, hücum ribauntlarını iyi topladı. Takımımla gurur duyuyorum. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na doğru giderek daha iyi hale geliyoruz'' dedi. Dimitro Zbirchenko ise rakipleri karşısında 15 sayı geri düşmelerine rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduklarını, takım arkadaşlarına teşekkür ettiğini söyledi. İkinci yarıda farkı azaltmayı başardıklarını ifade eden Zbirchenko, ''Rakibimizin şansının iyi gittiği dakikalar oldu. Salonu dolduran taraftarlara teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir atmosferdi. Ukrayna'da sık gördüğümüz bir atmosfer değil'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24