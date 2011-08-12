-''Takımımla gurur duyuyorum'' İZMİR (A.A) - 11.08.2011 - Basketbolda, Spor Toto World Cup 10'da Türkiye'ye mağlup olan Ukrayna'nın başantrenörü Mike Fratello, ''Takımımla gurur duyuyorum'' dedi. Fratello, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, müsabakayla ilgili istatistiki anlamda hangi oyuncusunun başarılı olduğunu bilmediğini, istatistik kağıdı ile oyuncu isimleri arasında uyumsuzluk bulunduğunu kaydetti. Son derece başarılı bir takıma karşı oynadıklarını kaydeden Fratello, ''2. yarıda farkın açılmasına rağmen çok iyi geri dönüş yaşadık ve maça ortak olduk. Uzatma periyodunda Türkiye yapması gerekenleri iyi yaptı, hücum ribauntlarını iyi topladı. Takımımla gurur duyuyorum. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na doğru giderek daha iyi hale geliyoruz'' dedi. Dimitro Zbirchenko ise rakipleri karşısında 15 sayı geri düşmelerine rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduklarını, takım arkadaşlarına teşekkür ettiğini söyledi. İkinci yarıda farkı azaltmayı başardıklarını ifade eden Zbirchenko, ''Rakibimizin şansının iyi gittiği dakikalar oldu. Salonu dolduran taraftarlara teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir atmosferdi. Ukrayna'da sık gördüğümüz bir atmosfer değil'' diye konuştu.