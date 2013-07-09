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Taksim'deki müdahalede 17 yaşındaki lise öğrenci ağır yaralı

İstanbul Tarlabaşı'nda polisten kaçan 17 yaşındaki Mustafa Ali Tombul, esnaf ve eylemcilerin kavgası sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle başından ağır darbe aldı

09 Temmuz 2013 13:57

Taksim Gezi Parkı'nın dün açılmasından yaklaşık üç saat sonra polis, parka gelen eylemcilere müdahale etti. Dağılan insanları kovalayan polisler, Tarlabaşı'nda, polisin attığı gaz fişeğiyle kafasından ağır yaralanan 17 yaşındaki Mustafa Ali Tombul, Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'den iki gün önce İstanbul'a tatile gelen ve Taksim Tarlabaşı'nda eylemciler ve esnaf arasında çıkan kavga sırasında olay yerinde bulunan Tombul, olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken polisin müdahalesi sırasında attığı biber gazı kupsülünün başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Hürriyet'in haberine göre, kanlar içinde yerde kalan Tombul, hemen Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Acilen ameliyata alınan Tombul'un beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu bildirildi.

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