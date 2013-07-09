Taksim'deki müdahalede 17 yaşındaki lise öğrenci ağır yaralı

Taksim Gezi Parkı'nın dün açılmasından yaklaşık üç saat sonra polis, parka gelen eylemcilere müdahale etti. Dağılan insanları kovalayan polisler, Tarlabaşı'nda, polisin attığı gaz fişeğiyle kafasından ağır yaralanan 17 yaşındaki Mustafa Ali Tombul, Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'den iki gün önce İstanbul'a tatile gelen ve Taksim Tarlabaşı'nda eylemciler ve esnaf arasında çıkan kavga sırasında olay yerinde bulunan Tombul, olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken polisin müdahalesi sırasında attığı biber gazı kupsülünün başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Hürriyet'in haberine göre, kanlar içinde yerde kalan Tombul, hemen Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Acilen ameliyata alınan Tombul'un beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu bildirildi.