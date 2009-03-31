Takımda kalmak istiyorum



Milan Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, herhangi bir takıma gitmeyi değil de takımında kalmak istediğini söyledi.





İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından AC Milan'ın teknik direktörü Carlos Ancelotti, Real Madrid veya Chelsea'ye gitmeyi değil, takımda kalmak istediğini söyledi.



Ancelotti, medyadaki Chelsea veya Real Madrid'e gideceğine ilişkin iddialarla ilgili La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, gelecek sezon da AC Milan'ı çalıştırmak istediğini belirtti. Dileğinin, Milan'da kalmak olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, ''Tabii bu, ligi en az üçüncü sırada bitirmemize ve Avrupa Şampiyonlar Ligi elemelerini geçmemize bağlı'' dedi.



Adının, AC Milan'dan başka takımlarla anılmasına karşı çıkan Ancelotti, ''Konu kapanmıştır. Dediğim gibi amacım, gelecek sezon da takımımın başında olmak'' diye konuştu.



Medyada, Ancelotti'nin sezon sonunda Chelsea'nin çalıştırıcısı Guus Hiddink'in veya kulüp başkanı olması gündemde olan Real Madrid'in teknik direktörü Juande Ramos'un yerine geçeceği iddia edilmişti.



Serie A'da lider Inter'in 14 puan gerisinde 3. sırada yer alan Milano temsilcisi, 2004 yılından bu yana lig şampiyonu olamadı.



