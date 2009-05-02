

Fenerbahçeli savunma oyuncusu Önder Turacı, Fortis Türkiye Kupası'nın kazanılması yönünde takımında büyük bir inanç olduğunu söyledi.





Fenerbahçe Dergisi'nin mayıs ayı sayısında röportajı yer alan Önder, sarı-lacivertli formayla kupada iki kez final oynadığını, bu maçlarda Galatasaray ve Beşiktaş'a kaybettiklerini hatırlatarak, ''Bu nedenle bir burukluğum var. İnşallah üçüncüsünde olur diye düşünüyorum. Kısmetse alacağız'' dedi.



Fenerbahçe'nin bu sezon kalan tek hedefi olan kupaya adeta kilitlendiklerini kaydeden Önder, ''Ligde artık kalan maçlarımızı oynayacağız ve çıkabildiğimiz kadar yukarıya çıkmaya çalışacağız. Ama kupa öyle değil. Tek bir maç var önümüzde kazanmamız gereken. Kupayı alma şansı tamamen bize bağlı. Türkiye Kupası'nın kazanılması yönünde takımda büyük bir inanç var'' şeklinde ifadeler kullandı.



Geçen sezonun sonunda FK Moskova ile yaptığı anlaşma ve daha sonra yeniden Fenerbahçe'de devam etme kararı almasıyla ilgili olarak da Önder, ''Rusya'ya gitme kararını kötü bir dönemde almıştım. Biraz da karambole gelmişti diyebilirim. Sonradan bu fikrimden vazgeçip Fenerbahçe'de kaldığım için çok mutluyum'' değerlendirmesini yaptı.