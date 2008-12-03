'Takım özgürleşti'



Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Tello, teknik direktör Mustafa Denizli'ye övgüler yağdırdı. Yeni sistemde takımdaki herkesin yer değiştirerek oynadığını belirten Tello, "Denizli'nin gelişiyle sadece ben değil, takımdaki bütün arkadaşlarım özgürlüklerine kavuştu'' dedi.





Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Rodrigo Alvaro Tello, siyah-beyazlı takımda teknik direktör değişikliğinin ardından sadece kendisinin değil, takımdaki bütün futbolcuların oyun olarak özgürlüklerine kavuştuklarını söyledi.



Siyah-beyazlı kulübün aylık resmi yayın organı Beşiktaş dergisinin Aralık sayısında, ''Takımımızın Yeni Atom Karıncası Tello'' başlığı altında röportajına yer verilen Tello, Mustafa Denizli'nin takımın başına geçmesinin ardından kendi pozisyonunda yaptığı değişiklikle ilgili olarak sorulan bir soruya, ''Bu, benim için çok güzel bir şey. Sadece ben değil, takımdaki bütün arkadaşlarım özgürlüklerine kavuştular. Önceden herkesin bir pozisyonu vardı ve orada oynatılıyordu. Şimdi herkes değişerek oynuyor. Önemli olan sadece bir kişinin yerinin değişmesi değil. Şu anda blok halinde oynamaya çalışıyoruz. Bunları takım halinde yaptığımız için sağa, sola, ileri, geri gittiğimizde bir farklılık olmuyor. Tek değişiklik yerlerimizin değişmesi. Bazen kendinizi daha iyi bir yerde bulabiliyorsunuz. Bu yüzden ben bunu avantaj olarak görüyorum'' yanıtını verdi.



Kendisinin sol beki beğenmeme gibi bir durumun söz konusu olmayacağını aktaran Tello, ''Beşiktaş'a gelmeden önce de Sporting Lizbon'da 3 sene o pozisyonda oynadım. Sol bekte bir sıkıntı yaşamadım. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantepspor ve Metalist Kharkiv maçlarında kötü oynadım ama bunun, defansta oynamak istemememle alakası yok. Sonuçta defansın soluna da uyum sağlamış bir futbolcuyum'' ifadesini kullandı.



Ertuğrul Sağlam döneminde 4-4-2 sistemiyle oynadıklarını anlatan Tello, ''Ben de ya orta sahanın solunda ya da defansın solunda oynuyordum. Şu anki sistemde atağa çıkıldığı zaman orta sahadaki ve forvetteki arkadaşlarımızın farklı yerlere geçme özgürlüğü var. Sağdaki sola, soldaki sağa geçebiliyor. Bunu eski sistemde yapamıyorduk'' diye görüşlerini belirtti.



''MUSTAFA DENİZLİ ŞİLİ'DE DE TANINIYOR''



Teknik direktör Mustafa Denizli'den de övgüyle bahseden Tello, deneyimli teknik adamın Şili'de bile tanındığını söyledi.



Tello, ''Teknik adam değişiklikleri futbolun içindeki normal olaylardan bir tanesi. O yüzden futbolcu, bunlara hazırlıklı olmalı ve garipsememeli. Benim en büyük avantajım Mustafa Denizli'yi biliyor olmamdı. Kendisini daha önceden bire bir tanımıyordum ama Galatasaray ve Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığını, Euro 2000'de Türk Milli Takımı'nı çalıştırdığını biliyordum. Kendisine çok büyük saygım var. Hatta beni Şili'den 'Yeni teknik direktörünüz Mustafa Denizli olmuş. Başarılar' diye arayanlar vardı. Düşünün, orada bile tanınıyor'' dedi.



''İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ''



Şilili futbolcu, takım üzerinde, son yıllarda şampiyon olamamanın baskı yaratıp yaratmadığı şeklindeki bir soruya ise, ''Benim üzerimde değil ama takım üzerinde bir şampiyonluk baskısı var. Beşiktaş büyük bir kulüp olduğu için bu baskı her zaman olacaktır. Geçen sezon şampiyonluğa çok yaklaştık, kazanabilirdik ama olmadı. Bu sezon yine şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Çok iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum ve öyle tahmin ediyorum ki ipi göğüsleyeceğiz'' yanıtını verdi.