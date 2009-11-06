Takım arkadaşını sahada bıçakladı

Amatör Küme'de mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kulübü'nde forma giyen 2 futbolcunun antrenmandaki `sert girdin' tartışması kavgaya dönüştü.



Kavganın ardından kardodışı bırakılan S.A., antrenman sahasına gelip kovulmasından sorumlu tuttuğu arkadaşı Gökhan Birgim'i 3 yerinden bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.



Muratpaşa Belediyespor Kulübü Genç Takımı'nda oynayan 17 yaşındaki S.A., geçen çarşamba akşamı yapılan antrenmanda kendisine sert girdiğini söylediği 16 yaşındaki Gökhan Birgim'le tartıştı.



Çıkan tartışmayı araya giren diğer oyuncular kavgaya dönüşmeden önledi. Ancak 2 genç futbolcu, soyunma odasında tekrar tartışmaya başlayıp birbirine girdi. Bu olay üzerine yönetim, futbolculardan S.A.'yı kadro dışı bıraktı, dün de takımla ilişiğini kesti. Diğer futbolcu Birgim de uyarıldı.



S.A., dün akşam saatlerinde Meydankavağı Mahallesi'nde bulunan Muratpaşa Belediyespor'un antrenman sahasında geldi. Elindeki bıçakla kendisinin takımdan kovulmasından sorumlu tuttuğu arkadaşı Gökhan Birgim'e saldıran S.A., futbolcuyu 3 yerinden bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralı futbolcu hemen arkadaşları tarafından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Birgim, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Tedavisi süren Birgim'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, olaydan sonra kaçan S.A.'yı arıyor.